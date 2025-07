Orbán Viktor: Miért lenne más választási eredmény '26-ban, mint volt '22-ben?

ellenzék;Orbán Viktor;Bayer Zsolt;Tisza Párt;

2025-07-14 21:25:00 CEST

Nyugodtan fut neki a választásoknak a miniszterelnök.

Majd néhány év múlva talán válaszolhatunk, hogy valóban lejárt-e a régi vágású, mondjuk úgy, hogy magunkfajta tényekből, programokból, munkából, eredményből, felelősségből kiinduló politikusoknak az ideje, vagy sem, és jött-e valami új politikusfajta. Én, amit látok, azzal úgy vagyok, mint az öreg székely a zsiráffal. Szép, szép, de otthonra nem kéne. – jelentette ki a Magyar Nemzet Pikk Extra című műsorának nyilatkozva a miniszterelnök.

Orbán Viktor – akinek egyik beszélgetőtársa Bayer Zsolt volt – a Tisza Párt hétvégi kongresszusáról elmondta, digitális politikai mozgalomként írható le a szervezet, és hangsúlyozta: érdemes komolyan venni a kérdést, mivel könnyen lehet, hogy a hagyományos pártokat egyre inkább ilyen szervezetek válthatják fel. Kormányzati intézkedéseit felsorolva kijelentette, hogy a kabinet több mint 90 százalékát megcsinálta annak, amit korábban ígért.

„Miért lenne más választási eredmény '26-ban, mint volt '22-ben? Ezért én nyugodtan futok rá erre a választásra. Az egyetlen zavaró és új dolog, hogy a régi ellenzéket eltüntették, és helyette létrehoztak egy digitális politikai mozgalmat, ami egy új dolog, és még nem ismerjük, hogy milyen hatást hoz majd magával. De nem hiszem, hogy a teljesítményt bármilyen digitális mozgalom felül tudná írni”

– fogalmazott.

Sebestyén József ukrajnai halálával kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: egy háborúban álló országban szörnyű dolgok történnek, de nem elfogadható, hogy embereket agyonvernek. Hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nem szabad csöndben maradnia, mert „nem lehet beszédeket mondani Ukrajna európai uniós tagságára való alkalmasságáról, másnap meg eltemetni azokat az embereket, akiket agyonvernek kényszersorozás alkalmával.”

A kormány két dolgot tehet: támogatja az áldozat családját, valamint „Brüsszelben is dörömbölünk az ajtón, és követeljük, hogy lépjen fel Brüsszel az ukrán kényszersorozások gyakorlatával szemben.” Arra a kérdésre, hogy kezdeményez-e nemzetközi vizsgálatot a kormány, illetve delegál-e valakit, Orbán Viktor úgy válaszolt: „most két szálat indítottunk el, a végén ide fogunk megérkezni”, de ki kell vizsgálni az ügyet.

A műsorban Bayer Zsolt azt vetette közbe, hogy rosszabb napjaiban úgy gondolja, az Európai Uniót jelenleg tökéletesen képességtelen emberek irányítják, „hogy ne mondjam, idióták”. Orbán Viktor erre azt mondta: „ez az optimista forgatókönyv”. Úgy vélte, a birodalmi oldalon erőfölény van, míg a nemzetállami oldalon növekvő energiák figyelhetők meg. Szerinte, ha a magyarok kitartanak, meg lehet őrizni a nemzeti szuverenitást. „Ha bármit elfogadunk abból, amit ma ránk akarnak erőltetni, akkor fölszámoljuk a saját nemzeti szuverenitásunkat, és tönkretesszük a magyar emberek elmúlt 15 évben létrehozott eredményeit” – tette hozzá.

Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban arról beszélt, hogy egy tanácsülésen – állítása szerint – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta: országa hajlandó lenne felállítani egy egymillió fős hadsereget, amelynek fenntartását az Európai Uniónak kellene finanszíroznia. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Én sem szeretnék egy olyan ország szomszédja lenni, amelyet Ukrajnának hívnak, egymilliós hadserege van, és csak a Jóisten tudja, hogy mikor merre fordul az a hadsereg.”

A beszélgetés során a miniszterelnök arra is kitért, hogy ha a GDP öt százalékát kellene fegyverekre fordítani, „abba bele fogunk dögleni, ez lehetetlen”. Ezzel Orbán Viktor élesen szembehelyezkedett az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, aki ragaszkodik a védelmi kiadások ilyen mértékű növeléséhez.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a fegyverkezési és hadikiadások felső korlátját fegyverkorlátozási megállapodásokkal lehet elérni, amelyeket a szembenálló felek kötnek, így lehetne csökkenteni a kiadások szintjét, hogy más területekre is jusson elegendő forrás. Hosszabb távú megoldásként azt vázolta fel, hogy előbb Oroszországgal kellene megállapodni, majd az Európai Uniónak stratégiai szövetséget kellene kötni Ukrajnával.

A műsor későbbi részében a kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte legenda, hogy a magyar jobboldal személyfüggő. Úgy fogalmazott: „Én persze odateszem, amit oda kell tenni, sőt még annál többet is, ami egyáltalán csak van, 100% fölött is, ha ez emberileg lehetséges, de azt tudnunk kell, hogy ez egy olyan politikai közösség, amelynek az ereje, a gyökérzete, a küzdőképessége, az energiája az valójában abból a tényből táplálkozik, hogy ennek az országnak a többsége az szereti a hazáját, szereti a családját, rejtélyes módon még őriz kapcsolatot a Jóistennel is.”

Hozzátette: az „Isten, haza, család, gondolat, kultúra” - életfelfogás nagyon erős többségben van Magyarországon. Orbán Viktor szerint a kérdés az, mindezt miként lehet a politikában megfogalmazni. Úgy véli, az utódlás kérdése nem olyan kényes, mint ahogy azt a baloldal beállítja:

„Majd annak is el fog jönni az ideje. És amikor eljön az ideje, akkor azt le fogjuk vezényelni (...) Fontosak a személyek, még a miniszterelnök személye sem jelentéktelen, de valójában a fa törzse a legfontosabb, és az nagyon vastag”

– mondta.