Normális büszkeség

2025-07-16 06:00:00 CEST

Egy normális homoszexuális nem tartja magát feltétlenül egyenrangúnak egy heteroszexuálissal – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2019-ben egy parlamenti vitában.

Szívesen megkérdeztem volna akkoriban az ELTE-s jogi diplomával rendelkező elnököt arról, milyen értelemben használta az egyenrangúság szót, és van-e köze ennek az egyenjogúsághoz. Most aktuálisabb lenne az a kérdés, mit szól a Pride-hoz: ahhoz, hogy a Budapesti Rendőrkapitányság tiltása sem akadályozta meg a felvonulást, amelyen majdnem háromszázezren jelezték, hogy büszkén és szabadon kívánnak élni, és nem tűrik, hogy a jelenlegi hatalom korlátozza őket ebben. Ők pontosan tudják, hogy nem a gyerekek védelméről van itt szó, hanem a szabad véleménynyilvánításhoz való jogról. Ezt kívánja a jelenlegi politikai hatalom aljas rágalmakkal a sárba rángatni, és egy demokratikus társadalomban megengedhetetlen módon korlátozni.

A budapesti felvonuláson egyébként számos közismert európai politikus is részt vett, hogy a homofób magyar kormánnyal szemben kimutassa szolidaritását a melegek és a jogvédők iránt; köztük Katrin Göring-Eckhard német zöldpolitikus, a német parlament, a Bundestag képviselője, volt elnöke. A felvonulás előtt meglátogatta az előzetes letartóztatásban levő német állampolgárt, Maja T-t. Látogatására elkísérte őt Daniel Freund, a német Zöldek EP-képviselője is.

Maja T-t azzal vádolják, hogy 2023-ban Budapesten egy antifasiszta csoport tagjaként neonáciknak látszó embereket támadott meg. A magát nem bináris neműként meghatározó fiatalt kiadták Magyarországnak, bár ezt jogvédők a német alkotmánybírósághoz benyújtott sürgősségi keresettel próbálták megakadályozni. Maja T. 2024 júniusa óta, tehát több mint egy éve van Budapesten előzetes letartóztatásban. 2025 februárjában a Fővárosi Törvényszéken egy előkészítő ülésen tárgyalták az ügyét, ezen felszólították, hogy ismerje el bűnösségét, akkor 14 év múlva szabadul. Mivel az ügyészség felhívására nem tett beismerő vallomást, 2-től 24 évig terjedő börtönre is ítélhetik. A tárgyalás júniusban folytatódott.

Maja T. rendszeresen tiltakozik a börtönkörülmények ellen. Tavaly nyár óta magánzárkában tartják, amely tele van csótányokkal és poloskákkal. Szerinte azért bánnak vele így, mert az olyan embereket, mint ő, nem ismeri el a magyar Alaptörvény. Amely, mint tudjuk, csak férfiakat és nőket ismer, transzneműeket nem. Megalázó körülményei ellen június eleje óta éhségsztrájkkal tiltakozik. A kormánypárti média ezen hosszan és gusztustalanul élcelődött, de édesapja és barátai aggódnak érte.

Göring-Eckhard június 29-én személyesen győződött meg Maja T. helyzetéről. A börtön előtt készült, az X-en közzétett videójában így foglalta össze tapasztalatait: „Katasztrófa Európa közepén”. Daniel Freund hozzátette: a „megsemmisült jogállamot láttuk működésben”.

A német zöldek képviselői már ezt megelőzően felszólították Stefanie Hubig szövetségi szociáldemokrata igazságügyi minisztert, hogy tegyen lépéseket Maja T. Németországba történő visszaszállítása érdekében. Követelték, hogy a miniszter ennek érdekében haladéktalanul, minden politikai és diplomáciai szinten gyakoroljon nyomást a magyar kormányra. Az aláírók azt is követelték, hogy Németország a továbbiakban ne adjon ki vádlottakat Magyarországnak mindaddig, amíg „ott nem biztosítható a jogállami és emberjogi normák minimuma”.

Maja T-t az éhségsztrájk következtében erősen megromlott egészségi állapotára tekintettel 2025. július 1-én börtönkórházba helyezték át, Budapesttől mintegy 200 kilométerre, a román határtól nem messze. Az orvosok igen kritikusnak látják az állapotát, felmerült a kényszertáplálás lehetősége is, ezt Maja T. a kezelés előtt tett nyilatkozatában megtiltotta. Fontolgatják egy szívritmus-szabályozó beültetését is, mivel fennáll az ájulások vagy a szív leállásának veszélye – nyilatkozta a Die Weltnek Maja T. édesapja. Elmondta azt is, a börtönkórházban nincs lehetőség a 24 órás EKG-megfigyelésre, ha pedig átvinnék egy jobban felszerelt kórházba, ahol nincsenek meg a biztonsági feltételek, ott az ágyához kellene kötözni. Az apa szerint Maja folytatni akarja az éhségsztrájkot, ez pedig tragikus következményekkel járhat. Követelte, hogy a német külügyminisztérium sürgősen érje el gyermeke kiadatását a német hatóságoknak. A német külügyminiszter bejelentette, hogy ezen a héten tárgyalni fog a magyar kormánnyal Maja T. sorsáról.

Aggódom érte. Nem egyedül – több német városban tüntetéseken követelik Maja kiadatását hazájának. Ami vele most Magyarországon történik, az rettenetes képet mutat a honi börtönviszonyokról és a jogállam helyzetéről. Ezt meg kéne érteniük a magyarországi döntéshozóknak is.

A szerző nyelvész.