Trump állítólag már arról győzködte Zelenszkijt, hogy mérjen csapást Moszkvára és Szentpétervárra

Oroszország;Moszkva;Vlagyimir Putyin;Szentpétervár;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-07-15 13:21:00 CEST

Az Egyesült Államok akár fegyvert is hajlandó adni ehhez.

Donald Trump megkérdezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy meg tudná-e támadni Moszkvát és Szentpétervárt, ha az Egyesült Államok biztosítaná a szükséges fegyvereket – értesült több amerikai lap a két vezető legutóbbi, július 4-i telefonbeszélgetésének részleteiről.

A beszélgetést ismerő forrásokra hivatkozva a Financial Times és a The Washington Post is arról számolt be, hogy Trump győzködte Zelenszkijt, mérjen csapást mélyen Oroszország területén, fokozva a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökön. Az amerikai elnök azt akarja, hogy „érezzék a fájdalmat” az oroszok is, a Kreml pedig ezzel békére kényszerüljön.

Zelenszkij erre a források szerint azt felelte, hogy Ukrajna megtámadhatja Moszkvát és Szentpétervárt, ha az Egyesült Államok biztosítja hozzá a fegyvereket – írja a Newsweek. A lap emlékeztet: Ukrajna és a megtámadott ország európai szövetségesei régóta próbálják meggyőzni Trumpot, hogy helyezzen nagyobb nyomást Putyinra, aki továbbra is drónokkal és rakétákkal bombázza az ukrán városokat.

Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, az amerikai elnök a minap jelentette be, hogy Patriot típusú légvédelmi rendszereket küldenek Ukrajnának. Trump emellett a NATO-főtitkár társaságában azt nyilatkozta, hogy 100 százalékos vámot vetne ki az USA azon országokból érkező termékekre, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat vagy földgázt, ha az orosz-ukrán háború szeptember 2-ig nem ér véget. Egy kedden közölt interjújában pedig már arról beszélt, hogy csalódott Putyinban.