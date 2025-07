Szélsőjobboldali hajtóvadászat indult Spanyolországban észak-afrikai bevándorlókra

Spanyolország;szélsőjobb;bevándorlók;

2025-07-16 21:29:00 CEST

Fellángolt az idegengyűlölet a spanyolországi Torre Pachecoban, miután ismeretlenek a múlt héten megvertek egy idős férfit.

Törött sörösüvegek, betört autószélvédők és ablakok szilánkjai - ezekkel van tele a dél-spanyolországi Torre Pacheco bevándorlók lakta San Antonio negyede. Az idősek kávézgatnak a Murcia tartományi város utcáján, de a főleg marokkói fiatalok egy újabb csatára készülődnek, hátha megismétlődik az, ami a hétvégén történt. A hétfő éjszakát is az utcákon töltötték, várva az újabb szélsőjobboldali támadókat, akik ezúttal nem érkeztek meg - írja az El País.

Péntek éjjel több tucat feketébe öltözött, nagydarab férfi lepte el San Antoniót, hogy - ahogy ők fogalmaztak - levadásszák a bevándorlókat, akiknek nagy része egyébként már Spanyolországban született, vagy több mint három évtizede él ott. A Nemzeti Gárda adatai szerint a hétvégi összecsapásban számosan megsebesültek, köztük többen életveszélyesen, és eddig 13 embert vettek őrizetbe gyűlöletbűncselekmény miatt.

Az idegengyűlölet fellángolása múlt hét csütörtökön kezdődött, amikor bejárta az internetet egy videó egy hatvanas éveiben járó férfiról, Domingoról, amin az látszik, és el is mondja, hogy előző nap megverték. Arca véres, szeme duzzadt és azt mondja, nem tudja, kik verték meg, bár látott egy csapat marokkói fiatalt mielőtt megtámadták. Aztán elkezdett terjedni egy másik videó is (főleg a szélsőjobboldali Vox párt politikusai révén), amin az hallatszik, hogy egy fiatal kiabál és ütlegel valakit - a terjesztő szerint Domingót. Mint később kiderült, egy teljesen másik emberről van szó, egy másik városban élő hajléktalan férfiról, akit spanyolok vertek meg azért, mert homoszexuális. És azok a fiatalok már előzetes letartóztatásban vannak - írja az El Confidencial. De mielőtt ez kiderült volna az önkényes utcai bíróság már döntött: a marokkói fiatalok tehetnek az esetről, és szerintük azért verték meg Domingót, hogy virálisnak szánt TikTok-videót készítsenek.

Másnap bevándorlásellenes tüntetés szerveződött, amire egy pár marokkói fiatal is elment, hogy tiltakozzon. Csakhogy addigra nemcsak helyiek, de az ország több pontjáról érkező, a Telegramon keresztül szerveződött szélsőjobbos csoportok érkeztek Torre Pachecoba, és az események véres fordulatot vettek. Lincshangulat alakult ki, és a rendőrök alig tudták leszedni a szélsőségeseket a bevándorló fiatalokról.

Ők többségükben észak-afrikai bevándorlók gyerekei, akik bár az országban születtek, a perifériára szorultak. Napjaikat az utcán töltik, nem dolgoznak, nem tanulnak. Arabul nem beszélnek, életükben nem voltak Afrikában, de Spanyolország sem az otthonuk. Vannak azért kivételek, például az El Confidencialnak nyilatkozó 30 éves Fatima, aki orvosként dolgozik, elköltözött már Torre Pachecoból, de pont most járt látogatóban a családjánál. "Nagyon félek, és kértem a 19 éves unokaöcsémet, hogy inkább ne menjen ki az utcára. De hogy tiltsak meg bármit egy tinédzsernek? Hogy kérjem meg, hogy maradjon bezárkózva félelemből? Közben kérdem én a hőbörgőket, hogy ők azok, akik megművelik a földet? Akik éjt napallá téve dolgoznak?" - mondta Fatima. A területen 11 ezer hektárnyi művelendő föld van, többek közt dinnye, paprika, articsóka és zeller terem. A helyiek nem győzték munkaerővel, ezért is van szükség az Afrikából érkező munkásokra.

A kallódó, kábítószer-kereskedelembe menekülő fiatalok gondot okoznak a helyi spanyolok szerint is, akiknek úgy általában elegük van a bűnözésből, de azt állítják, hogy nem ők indítottak vadászatot utánuk. – De mi leszünk azok, akik megfizetjük az árát - mondta egy helyi lakos az El Paísnak. A dolgos és tanuló afrikai fiatalok pedig szintén megisszák a levét. – Eddig is állandóan igazoltattak a rendőrök és a nemzeti gárdások, most pedig már a spanyol lakosok is jönnek értünk? Néhány fiatal csinálja a balhét, a többségünk dolgozik – mondta egy algériai fiatal az El Confidencialnak.

A helyi polgármester, a néppárti (PP) Pedro Ángel Roca is érzékeli a frusztrációt, de nem érzi azt, hogy nem foglalkoznának a fiatalokkal. Bár azt elismeri, hogy a főként észak-afrikai bevándorlók lakta területen az iskolakerülés 30 százalékos. Szerinte az ok, hogy a terület lakossága pár évtized alatt háromszorosára nőtt - 15 ezer főről 42 ezerre. Ez pedig főleg az idénymunkások ékezéséből adódik.

Mariola Guevara, a spanyol kormány térségi megbízottja a közszolgálati televízióban azt mondta, hogy az idős férfi elleni támadást még vizsgálják, s elítélte a gyűlöletbeszédet és az erőszakra való uszítást. Guevara szerint a fiatalok között egyre népszerűbb szélsőjobboldali Vox pártnak nagy szerepe van a kialakult helyzetben. – Normalitássá teszik a xenofób, rasszista, radikális és általános gyűlöletbeszédet. Mindenfajta bűncselekményt a bevándorlókra kennek. Ezt erősítette a térségi pártvezető, José Ángel Antelo, aki ahelyett, hogy csitította volna a kedélyeket, olajat öntött a tűzre a Torre Pachecoban tartott beszédében. Sajnálatos" - vélekedett Guevara az El Paísnak nyilatkozva. Antelo és a Vox helyi szervezete ellen a legfelsőbb ügyészség vizsgálatot indít majd a közösségi oldalakon közzétett tartalmaik és az említett tüntetésen elhangzottak miatt is.