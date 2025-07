Fidesz;veszteségek;Momentum;

Gelencsér Ferenc után Feket-Győr András, a Momentum másik politikusa is azt állította: Fideszhez köthető üzleti körök ajánlatot tettek hogy pénzzel és máshogy is segítik a pártot, ha elindul a választáson.

Nem kérdés, hogy a Fidesz köreitől kitelik ilyen ajánlat – más kérdések azonban felmerülnek.

Például, hogy miért utólag jönnek ezzel elő ők ketten, miközben Fekete-Győr szavaiból az derül ki, hogy őt személyesen nem is keresték meg. Miért nem azon frissiben tették? Miért nem hozták szóba például a júniusi küldöttgyűlésükön? Akár érv is lehetett volna amellett, hogy ne induljanak.

A másik kérdés, hogy miért nem tettek feljelentést. Gelencsér válasza erre az volt: „ebben az országban politikai témában nincs értelme feljelentést tenni, mert minden egyes intézmény pártállami kontroll alatt van”. Ez igaz – bár a Momentum még idén áprilisban és májusban is tett feljelentéseket... – viszont az is igaz, hogy akkor meg kellett volna nevezniük azokat is, akik tették az ajánlatot, és azokat is, akiknek tették.

Egyikük sem nevezte meg őket, enélkül viszont az egész történet valahogy lóg a levegőben. Vagy inkább lebeg: ez a vád ugyanis így, megfogható, ellenőrizhetetlen konkrétumok nélkül nem más, mint lebegtetés.

Gelencsérék szerint a Fidesz azért környékezte meg a pártot, mert érdeke, és ezért célja, hogy minél több párt induljon a következő országgyűlési választásokon. A Fidesz céljait ismerjük -- de kérdés: a két politikusnak mi volt a célja ezzel az utólagos lebegtetéssel?

Ezt csak ők tudhatják – a következményt viszont mindenki ismeri: megindult a gyanúsítgatás, hogy nyilván a többi párt és politikus is kapott ilyen ajánlatot; ők bezzeg megvesztegethetők, és csak a pénzért indulnak a választásokon.

Felmerül a kérdés, hogy ez a gyanúsítás vajon kinek az érdeke.