Török Gábor: Az új eszközök bevezetését nem aprózta el soha a hatalomgyár

Orbán Viktor;Török Gábor;

2025-07-17 15:53:00 CEST

Sokáig sikeres volt ez a stratégia, de most megváltozott a környezet.

A Fidesz kommunikációjának van egy érdekes sajátossága: bármit változtatnak, bármibe kezdenek, azt mindig csúcsra járatják – írta egy Facebook-posztban Török Gábor.

A politikai elemző bejegyzésének apropóját az adta, hogy csütörtökön kora este Orbán Viktor az Ultrahang podcast vendége lesz, ahol a beharangozó alapján szó lesz Hatvanpusztáról, a „luxizásról” és a kiégésről is.

Török Gábor kiemelte, hogy a miniszterelnök az elmúlt két hétben szinte kétnaponta szerepel különböző közösségi médiás műsorokban. Meglátása szerint később derül ki, mennyire hatékony ez a stratégia, vagy inkább túlzásnak bizonyul, de szerinte a Fidesz eddig soha nem aprózta el sem a negatív kampányt, sem az óriásplakátokat, sem bizonyos szavak használatát, sem az új kommunikációs eszközök bevezetését.

Azt is hozzátette, hogy ezt a módszert tudatosan alkalmazzák: „A Fidesz kommunikációs sikerének egyik titka éppen ebben a módszerben volt sokáig keresendő, most majd meglátjuk, hogy ugyanez a technika akkor is segít-e, ha nem gyorsulni kell, hanem inkább megállni a lejtőn” – fogalmazott.