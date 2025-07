A Budapesti Fesztiválzenekar fellépésével indul a BBC Proms a Royal Albert Hall-ban

BBC Proms;

2025-07-18 19:14:00 CEST

8 és fél hét a zene bűvöletében.

A Proms legjobb tulajdonságai ötvöződnek a ma esti nyitókoncerten, amely egyaránt tartalmaz populáris, közösségi szellemű, családias és fajsúlyos muzsikát. A műsor: Vaughan Williams ritka oratóriuma, a Sancta Civitas, Mendelssohn közkedvelt műve, a Hebridák nyitánya, Sibelius Hegedűversenye a nagyszerű Lisa Batiashvili előadásában, továbbá egy ősbemutató, a Királyi Udvar Zenekara igazgatójának, Errollyn Wallennek a kézjegyét viselő The Elements. Mindez Arthur Bliss kétperces Születésnapi indulójával kezdődik a BBC Proms megálmodója, Sir Henry Wood tiszteletére. A koncerten a BBC Symphony Orchestra játszik vezető karmestere, a finn Sakari Oramo vezényletével.

A Proms fő szervezője és mecénása, a közszolgálati óriás zenekarai és kórusai mintegy 50 hangversenyt jegyeznek 86-ból.

A két évvel ezelőtti feloszlatásától 150 ezer aláírást tartalmazó petícióval megmentett BBC Singers kamarakórus hírnevét jelzi, hogy mind a nyitó-, mind a zárókoncerten – az ikonikus Last Night of the Promson – is fellép. Ez utóbbin a BBC Szimfonikusokkal a háttérben a brit trombitaművésznő, Alison Balsom és Louise Alder szopránénekes a sztár, de érdekes mozzanatának ígérkezik – mielőtt a zamatát adó hagyományos hazafias dallamokra kerülne sor –, hogy az egyik felcsendülő világpremier Rachel Portman műve. A brit komponista arról ismert, hogy 1996-ban ő volt az első nő, aki az Emma című munkájáért elnyerte a Legjobb Eredeti Filmzenéért járó Oscar-díjat. Ha nem is mindenki díjazza, a Proms kitüntetett helyet biztosít világ-, európai- és brit ősbemutatóknak: 19 premierből 10-et maga a BBC rendelt meg.

A Brexit nyomán bevezetett munkavállalási korlátozások ellenére az elmúlt évekhez képest több nagy nemzetközi zenekar vállalt fellépést a Promson. Nem is említhetünk mást első helyen, mint az augusztus 6-ra várt Budapest Fesztiválzenekart. Fischer Iván vezényletével az első részben Beethoven VII. szimfóniája, majd szünet után a Kékszakállú herceg vára csendül fel Láng Dorottyával és Cser Krisztiánnal. A további sztáregyüttesek: a Leipzig Gewandhaus, a Royal Concertgebouw és a Wiener Philharmoniker, míg a szólisták közül érthetően ismét magyar művészt emelünk ki. Schiff András (Sir András Schiff) augusztus 23-án délelőtt A fúga művészetét adja elő Bachtól. A kiemelkedő szólisták közül csak találomra ragadjuk ki Hilary Hahn (augusztus 26., Dvořák Hegedűverseny), Janine Jansen (augusztus 24., Prokofjev 1. hegedűverseny) és Yunchan Lim (augusztus 1., Rahmanyinov 4. zongoraverseny) nevét.

A Proms változatlanul őrzi demokratikus szellemét. A legjobb hangzást élvező állóhelyekre, az Arénába szinte jelképes 8 fontért válthatók jegyek. Pompás újdonság, hogy idén már nem kell kiállni az eddig általában a Kensington Gore útig kígyózó sort, hanem a koncert reggelén, időnként már előző este a világhálón keresztül is megrendelhetők lesznek a jegyek. Az arra fizikailag rászoruló prommereknek néhány ülőhelyet is biztosítanak. Mi más, mint demokratikus vívmány, hogy augusztus 27-én kora este a mintegy hatezres befogadóképességű koncertterembe teszi át székhelyét az elit dél-angliai nyári operaház, Glyndebourne. Az eredeti jegyárak töredékéért tekinthetik meg a nézők szmoking helyett pólóban és farmerben a Figaro házassága vadonatúj produkcióját. A koncertek valóban mindenki számára hozzáférhetőek, hiszen a Radio 3 minden egyes eseményt élőben közvetít, míg huszonöt fénypont a tévé képernyőkre is eljut. (Érdemes tudni a magyar zenerajongóknak: a BBC Radio 3 adásai online is hallgathatók, igaz, az Egyesült Királyság határain túl „csak” standard, nem pedig HD minőségben.)

A Promsért felelős Radio 3 csatorna és annak intendánsa, Sam Jackson idén sem feledkezett el zeneszerzők jeles évfordulóiról. A zenekar erejét és nyilvános állásfoglalási képességét kevesen értették meg jobban, mint Dmitrij Sosztakovics, aki halálának 50. évfordulója alkalmából prominens szerephez jut, többek között Ünnepi nyitányával, az V. és XIII. Szimfóniával (Babij Jar), nem is beszélve a Kisvárosi Lady Macbeth operáról és az I. gordonkaversenyről a fiatal virtuóz, Anastasia Kobekina előadásában. Születésének 150. évfordulója remek alkalom Maurice Ravel népszerűsítésére is. Alkalmasabb együttes nehezen képzelhető el erre, mint az Orchestre National de France, mely július 23-án olyan közkincseket ad elő, mint a Rapsodie espagnole és a La Valse.

Az előző évekhez hasonlóan a Royal Albert Hall csak az első számú, de nem az egyetlen Proms helyszín. Olyan új művészeti centrumok kapcsolódnak be a fesztiválba, mint Gateshead, Sunderland, Belfast, Bristol és Bradford – utóbbi egyben a brit kultúra 2025-ös fővárosa is.