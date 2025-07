A Szépművészeti Múzeum hét műtárgyának beszerzését is megtámadta az ÁSZ, a kifogásolt vásárlások összértéke meghaladhatja a 1,5 milliárdot

Szépművészeti Múzeum;Állami Számvevőszék;festmények;gazdálkodás;

2025-07-18 05:50:00 CEST

Az ok minden esetben a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése.

A Közbeszerzési Döntőbizottság honlapján megjelent tájékoztató szerint az Állami Számvevőszék (ÁSZ) júniusban összesen hét jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Szépművészeti Múzeum elmúlt években lebonyolított műtárgy vásárlásai nyomán. Az ok minden esetben a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése, ami a közbeszerzések területén megvalósítható legsúlyosabb jogsértések egyike. Ilyen esetben a felek úgy kötnek szerződést, hogy azt nem előzte meg az előírt eljárás lefolytatása. A múzeumok műtárgygyarapítási gyakorlatában ez azonban nehezen értelmezhető, így rákérdeztünk az ÁSZ-nál, pontosan mit kifogásolnak a megjelölt hat festmény és egy szobor beszerzésében.

A számvevőszék kitérően annyit válaszolt, hogy „az országos múzeumok kulturális javakkal történő gazdálkodásának ellenőrzése keretében ellenőrzik a Szépművészeti Múzeum tevékenységét. Az ellenőrzés jelenleg még folyamatban van, az Állami Számvevőszék megállapításait az ellenőrzés lezárását követően nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentés fogja tartalmazni”.

Az eljárások megtámadása ezzel együtt meglepő.

Az ÁSZ az ellenőrzések lezárásakor – ha szükséges - különféle javaslatokat tesz. 2017-ben, amikor utoljára vizsgálták a múzeum gazdálkodását, több szabálytalanságot is feltártak: vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a mérlegek nem a valós helyzetet tükrözték, a közpénzfelhasználás eredményességét a gazdálkodás folyamatában mérhető célok nem támasztották alá. Ezek orvoslására intézkedési terv készítését írták elő, de külső eljárások indításáról nincs információ. Most viszont a vizsgálat lezártát sem várta meg az ÁSZ a jogorvoslati kérelmek benyújtásával.

Az ügyben megkerestük a Szépművészeti Múzeumot is, de egyik kérdésünkre sem kaptunk tőlük választ. Holott a fenti beszerzések mellett a műtárgybeszerzés általános gyakorlatára is kíváncsiak voltunk. A Szépművészeti Múzeumnak ugyanis több nagy értékű festménnyel sikerült gyarapítania a gyűjteményét az elmúlt években. Pierre-Auguste Renoir Fekvő női aktjának és Van Dyck Stuart Mária Henrietta esküvői portréjának megvásárlását történelmi léptékű gyűjteménygyarapításnak nevezte a Liget-projekt felelőseként is ismert Baán László főigazgató.

Pénzügyi szempontból is kiemelkedő tranzakciók voltak, hiszen az MNB 4,5 milliárd forintos Tiziano festményvásárlását leszámítva az elmúlt száz év legjelentősebb egyedi értékű állami műtárgy „szerzeményezéseinek” tekinthetőek.

Renoir csaknem életnagyságú, 1903-ban festett aktját 12,3 millió dollárért, akkori árfolyamon mintegy három és fél milliárd forintért vásárolták meg 2019-ben a kormány hathatós támogatásával. Az Orbán-kabinet besegített Anthonis Van Dyck flamand festő Stuart Mária Henrietta hercegnőt ábrázoló nagy méretű festményének vételébe is. Az 1641-ben készült, I. Károly angol király legidősebb lányát ábrázoló, különleges szépségű esküvői portrét a Christie's aukciósház londoni árverésén vásárolták meg 2018-ban 2,1 milliárd forintért. 2021-ben Cezanne két oldalas akvarelljével gyarapodott a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye. A 1890-ben készült alkotást egy New York-i aukción vásárolták 750 000 dollárért, mai árfolyamon 258 millió forintért.