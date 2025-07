Lezuhant és meghalt Felix Baumgartner, a korábban sztratoszférából ugró ejtőernyős

lezuhant;meghalt;Felix Baumgartner;extrémsport;

2025-07-17 20:44:00 CEST

A hajmeresztő mutatványairól is híres osztrák extrémsportoló 56 éves volt.

Olasz sajtóhírek szerint Felix Baumgartner osztrák extrémsportoló meghalt egy siklóernyős balesetben. Az 56 éves férfi állítólag elvesztette uralmát a siklóernyője felett – írja az Index. Baumgartnerről azt írták, hogy az olasz tengerparti Porto Sant'Elpidio településen siklóernyőzés közben elvesztette uralmát a siklóernyője felett, és egy kemping fölött lévő úszómedencébe zuhant. A becsapódáskor egy nő is megsérült, de nincs életveszélyben.

Baumgartner halála előtt a Thurgau kantonban található Arbonban élt. Házát és helikopterét korábban Ausztriában adótartozás miatt lefoglalták a svájci Blick szerint. Az osztrák férfi volt az első ember, aki 2012 őszén meghajtás nélkül átlépte a hangsebességet. Az ugrást 39 kilométer magasságból hajtotta végre, közben Baumgartner elérte az 1342 kilométer per óra csúcssebességet. Baumgartner az új-mexikói sivatagból szállt fel egy 55 emelet magasságban, héliumballonon függő kapszulában. Az egykori katonai ejtőernyős több mint kétórás emelkedés után ugrott ki a kapszulából különleges nyomás- és hőálló űrhajósruhájában, és száguldott a Föld felé. Baumgartner 20 óra 16 perckor az új-mexikói sivatagban biztonságosan landolt. Az ugrás összesen mintegy 10 percig tartott, ebből 4 perc 19 másodperc volt a szabadesés.

Hajmeresztő mutatványaival Baumgartner visszatérő vendég volt az újságok címlapjain. Világhírű lett, amikor sztratoszférából ugrott, de többek között ő volt az első ember, aki hajtómű és jármű használata nélkül kelt át a La Manche-csatornán is. Az osztrák férfi néhány illegális mutatványt is végrehajtott. 1999-ben például a Kuala Lumpur-i Petronas Tower 88. emeletéről ugrott le. Napokkal előtte titokban térképezte fel a terepet, hogy elkerülje a biztonsági személyzetet. Az ejtőernyőjét egy aktatáskában csempészte be a felhőkarcolóba.