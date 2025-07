Magukból hülyét

Mindig azt hiszem, engem már semmivel nem lehet meglepni, aztán csalatkozom. Kis híján felnevettem a helyzet szürrealizmusán. Azon, amikor egy budapesti rendőrkapitányság hirdetményén egy világszerte ismert klímaaktivista nevét láttam lakhelyével, születési dátumával, operaénekes anyja nevével.

Tudom, ilyen a demokrácia – itt most fojtsunk el egy kacajt – senkinek nem jár a kivételezés. Valaki a budapesti Pride után a részvétele, vagy mert azt posztolta, hogy „a fasiszták soha nem lesznek képesek betiltani a szerelmet”, vagy ki tudja mi okán, (mert eddig nem derült ki), felnyomta a svéd Greta Thunberget.

Nem volt mit tenni, a rendőrségnek eljárás alá kell őt vonni. Végül úgy tűnik, ahogy a többi demonstrálóval, úgy vele szemben sem járnak el. Mindemellett nem irigylem a belügyi agytrösztöt. Lelki szemeik előtt talán lejátszódott, hogy Thunberget előkerítik és előállítják.

Ott terem a világ összes kamerája, mikrofonja, Svédország és Magyarország egymással versengve kéreti be a külképviseleteik vezetőit, a lány hőssé válik, a betiltott budapesti Pride-ról és a csak azért is megrendezésről a bolygónak az a csücske is értesül, ahová nincs bekötve az internet.