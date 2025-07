Ingatlan;Tiborcz István; NER;

2025-07-19 06:00:00 CEST

Civil beszéd

Viszik a Belvárost. Is. Elárverezik a Belváros lelkét, azt, ami történelmi városközponttá teszi: a patinás, gyönyörű palotákat. A Millennium fővárosépítő lelkesedésének keze nyomát. Örökségünket.

Az épületek ugyan maradnak – bár ha az új vevők kedvéért kiemelt beruházássá nyilvánítják az átalakításukat, hát se isten, se ember, se építési szabály nem állíthat meg semmilyen ízléstelenséget, rombolást. Láttuk, mi történik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek adományozott rádióépülettel.

Magántulajdon lesz a közvagyonból, ami mindnyájunké volt. A Fidesz által oly szívesen használt szóval a nemzeté.

Bevallom, kicsit meg vagyok sértve. Miért csak ezek a paloták érdeklik őket? A volt Pénzügyminisztérium a József nádor téren, a BM a Lánchídnál, a Parlament mellett a Miniszterelnöki Kabinetiroda intézményeinek helyet adó palota meg a többi? Hát a mi társasházunk itt, a belvárosi Veres Pálné utcában már snassz nekik? Igaz, a lépcsőház kissé roskatag, a liftről nem is beszélve (már szorultam én is bele, és belátom, gyámol nélkül maradna az ország, ha ilyesmi az adóhivatalban vagy a belügyben fordulna elő). A belső udvarban már nincs meg a háború előtti keramitkocka, és persze a kukák környéke nem mindig szívderítő látvány. Naná, mert mindig van, aki vigyázatlanul melléönti – ez egy minisztériumnál nem fordulhatott elő!

Viszont már kevesebb a beázást okozó lakó (jó, én is voltam egyszer, de ezt fedje jótékony homály, a belügy- és pénzügyminiszter itt a közelünkben nyilván nem hagyta nyitva a kádcsapot), a pincéből már isten bizony nem jönnek fel svábbogarak, de ha jönnének, azok is műemlék jellegűek volnának, hiszen a mi házunk is több mint százéves. És szemben isteni fagyizó van, meg olcsó kínai, pamutbugyikkal és mindenféle vegyes cikkel, ennek az új beruházók is biztosan örülnének. Már ha hordanak pamutbugyit.

Szóval igazán eladhatnának minket is, ha kicsit bonyolultak is a tulajdonviszonyok, bár ez a Rádió környékén se nagyon zavarta őket. De nálunk érdeklődés hiányában a kótyavetye elmaradt. Így nincs mit csodálkozni azon, hogy szegény kormány belőlünk másként kénytelen pénzt csinálni, élelmiszeráfával, egyebekkel.

Ennél azért a palotákkal jobban jár. Pontosabban jobban járnak azok, akiknek most sürgősen újabb pénzt akar a zsebébe dugni. Kapuzárás előtt érthető a sietség. A régi házmesterek azért szedtek kapupénzt tőlünk, hogy bemehessünk, ezek most azért, hogy még az utolsó percekben jól feltankolva kimehessenek a kapun. Elvégre bukás esetén is élniük kell, itt vagy ott, még nem döntötték el. Ahol lehet, de jól. Viszik tehát, amit lehet. Amit nem lehet, azt pénzzé teszik. A pénzt meg azoknak a számlájára, akik vagy saját rokonaik, barátaik, klienseik, vagy ki tudja, mivel sakkban tartva őket, hajlandók lesznek később is sápot fizetni. (Jól elbújtatták őket, mire lenne jó az a sok befektetési alap, ahol követhetetlen a valódi haszonélvezőkhöz vezető út. Az oknyomozó sajtó arra jutott, hogy legalábbis szerintük ezek jóvoltából a miniszterelnök vejének akár háromszor akkora vagyona lehet, mint amennyit látunk.)

A pénz útjának első felét már látjuk. Az állami intézmények nagyobb részét olyan irodaépületekbe költöztetik, amelyeket Tiborcz környéki vállalkozásoktól vettek. A szakértői becslések szerint 30-40 százalékos felárral, a Dürer Parkban, a Bosnyák téren vagy a Kopaszi gáton. Ezekért már felcsíptek 600-700 milliárdot. Dupla haszon volna, ha ugyanők vagy hasonlók keresnének a belvárosi paloták vevőjeként is. Hiszen a belvárosi ingatlanárakhoz képest kissé alulárazottnak tűnnek.

Elterjedt a hír, hogy Tiborcz-közeli cégháló is a vevők között lesz. Lenne benne logika, hiszen Gulyás a kormányinfón hangsúlyozta, hogy ezekből az épületekből szállodát érdemes csinálni, Tiborczéknak meg már van is belvárosi szállodahálózatuk. „Helyes, ha az ország legelegánsabb szállodái mellett nem állami hivatalnokok ülnek, hanem esetleg ugyanolyan szálloda van” – így Gulyás. Hacsak úgy nem.

A „hangulatkeltő, politikai célokat szolgáló hamis híreszteléseket” a nemzetgazdasági tárca is bőszen elítéli. Kikérik maguknak, hogy felélnék a vagyont, á, dehogy. Csak „növelik az állami működés hatékonyságát”. Ahogy a szolgáltatásokat, vasutat, kórházakat elnézem, rá is fér, csak a közvetlen összefüggést nem bírom felfedezni. Közlik azt is: a paloták „elavult ingatlanok”, szerkezetileg és gépészetileg egyaránt. Ugyebár tényleg régiek, régi vackok. (Lehet, hogy Orbánt is valami modern helyre költöztetik? Vagy eladják a Parlamentet is, mint Karácsony joggal kérdezte?) Csak azt nem értem, hogy akkor a belügy miért költözne a Várba, az ott kijelölt ingatlan felújítására máris 70 milliárdot kellett költeni.

A magam részéről nem feltétlenül Tiborczra gyanakszom. Ők mintha inkább felkötnék a nyúlcipőt. De vannak elegen az üzlettársai között is, akik jó boltot csinálhatnak. És ugye tudjuk, hogy az emigráns Horthyt is holtáig támogatták egykori hívei.

Mindegy is. Viszik a Belvárost. Ahogy Ady írta: „Még magasról nézvést megvolna az ország.” Közel menni meg veszélyes, a tetőn dolgoznak.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.