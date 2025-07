Tömeges dróntámadás érte Moszkvát

Moszkva;Ukrajna;dróntámadás;orosz megszállás;

2025-07-20 09:44:00 CEST

Sérültekről vagy halálos áldozatokról nem tudni, viszont több ház is megrongálódott.

Nagyszabású dróntámadás érte vasárnap reggel Moszkvát és környékét – írja a Kyiv Independent.

A támadás során több ingatlan megrongálódott, és a robbanások következtében ablakok törtek be. Egyes helyeken lakóépület udvarán két gépjármű is kigyulladt, vélhetően egy lelőtt drón alkatrészei miatt. Golubye településen a beszámolók szerint a detonációk ereje miatt a házak falai és nyílászárói is megremegtek. Egy Telegram-csatorna videója szerint drón talált el egy lakóházat Moszkva külvárosában.

Szergej Szobyanin, Moszkva polgármestere azt közölte, hogy az orosz légvédelem legalább tizenhat, a város felé tartó drónt semmisített meg. A támadást követően Moszkva valamennyi repülőterén – Seremetyjevó, Domogyedovo, Vnukovo és Zsukovszkij – átmenetileg leállították a légi forgalmat.

Kaluga térségéből is hangos drónzajról, valamint a légvédelmi rendszerek aktiválódásáról számoltak be. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelem az éjszaka során összesen kilencvenhárom drónt semmisített meg kilenc régióban, ezek közül tizenkilencet Moszkva körzetében.