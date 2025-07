Megkésett irányváltás

Oroszország;Ukrajna;Donald Trump;

2025-07-21 06:00:00 CEST

Ha valakiről még életében szinte lehetetlen lenne könyv formájában életrajzot írni, az Donald Trump. Mivel láthatóan átfogó világpolitikai koncepciója nincs, nemhogy hetekre, napokra sem látni előre, mit akar, s egyetlen mondaton belül is képes ellentmondani saját magának, a szóban forgó mű szerzője őrületbe kergetné a kiadót a szövegre vonatkozó állandó változtatási kérelmeivel. Trump Ukrajna-politikája is kanyarok során ment keresztül. Néhány hónapja a nyilvánosság előtt folytatott rendkívül kínos vitát Volodimir Zelenszkij elnökkel, őt okolva az Oroszország elleni háborúért. Miután azonban Trump békekezdeményezései csúfos kudarcot vallottak, lassan kénytelen volt elszakadni oroszbarát álláspontjától. Hogy tényleg feleségének, Melania Trumpnak vagy a befolyásos republikánus szenátornak, Lindsey Grahamnek köszönhető-e, hogy most már komolyabb fegyverekkel is hajlandó lenne támogatni Ukrajnát, mindegy is. De végre eljutott oda, ahová a magyar kormány – az Orbán-kabinet nyilvánvaló önös érdekei miatt – sosem fog: Oroszország az agresszor, ezért Ukrajnát kell segíteni a háborúban.

Trump teljesen hamis értékítélete miatt a világ elvesztegetett fél évet: az amerikai elnök tétlenkedésével, Putyinnak való behódolásával nagy szívességet tett Oroszországnak, amely júniusban átlagosan naponta 20 négyzetkilométernyi ukrán területet foglalt el. Egyelőre persze az is kérdés, Trump mennyire gondolja komolyan az irányváltását. Az ukránok már nem hisznek neki. Ötvennapos ultimátumot adott Oroszországnak a tűzszünetre, különféle ellenintézkedésekkel megfenyegetve Moszkvát, amit az ukránok nem úgy értékelnek, hogy az amerikai elnök már teljességgel az ő oldalukra állt volna. Úgy vélik, az a macska-­egér harc, ami az orosz és az amerikai elnök között zajlik (félreértések elkerülése végett: a macska Putyin, aki azt csinál Trumppal, amit akar), tovább folytatódik.

Az a tény, hogy az Egyesült Államok további Patriot légvédelmi rendszereket kíván biztosítani Kijevnek, jelentős lépésnek tekinthető ugyan, hiszen ezek elengedhetetlen eszközök a rakétákkal szembeni védekezésben, de az olcsó és az oroszok által tömegesen által gyártott drónok ellen hatástalanok. Csak júniusban 232 ukrán civil halt és 1343 sebesült meg.

Az ukránok szerint az ultimátum újabb segítség Putyinnak az időnyerésre, hiszen annak lejárta előtt akár egy nappal az orosz elnök megint előállhat valami teljesen álságos javaslattal, amivel tűzszünetet imitál, valójában azonban megint Trump megtévesztése a célja, aki önként és dalolva bele is sétál az orosz elnök csapdájába.

Az ukránok ezért nem bíznak Trump irányváltásában. Egyvalamit azért elért az amerikai elnök: talán soha ilyen erős szövetség nem jött létre Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság között. Biztonsági szempontból új alapokra helyezhetik a kontinenst, a három állam megerősített együttműködésének köszönhetően Európa képes lehet majd megvédeni saját magát.

Ez persze sovány vigasz az ukránoknak, akik egyre inkább kezdik elveszteni a reményt.