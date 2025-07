Újabb béketárgyalásra ül le Ukrajna és Oroszország

Ukrajna;béketárgyalások;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-07-22 07:59:00 CEST

Merőben eltérőek az álláspontok nem is látszik, miként tudnának közös nevezőre jutni.

Szerdán béketárgyalást tartanak Ukrajna és Oroszország között – írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij közlése szerint több kérdésben is egyeztetett Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával: megvitatták egy következő hadifogolycsere előkészületeit, valamint az újabb tárgyalási forduló részleteit is. Világos, mit akarunk elérni: szolgáltassák vissza a hadifoglyokat, valamint azokat az ukrán gyerekeket, akiket elhurcoltak Oroszországba. Emellett egy vezetői csúcstalálkozót is szeretnénk előkészíteni – ismertette az ukrán elnök.

A Kreml arról adott tájékoztatást, hogy még várják a pontos időpont megerősítését, de hangsúlyozták: a felek álláspontjai teljesen ellentétesek abban, hogy miként lehetne elérni a háború befejezését.

Az elmúlt időszakban két alkalommal, május 16-án és június 2-án, tartottak tárgyalásokat Isztambulban, ahol több ezer hadifoglyot, valamint elesett katonák földi maradványait cserélték ki. Ugyanakkor sem a tűzszünet, sem a közel három és fél éve tartó háború befejezése ügyében nem történt jelentős előrelépés. Moszkva továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le arról a négy megyéről, amelyet Oroszország a saját területének tekint, és hangsúlyozza, hogy bizonyos feltételek teljesülése nélkül nem képzelhető el tűzszünet.

Donald Trump a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy 50 napon belül újabb szankciókat vezet be Oroszországgal és azokkal az országokkal szemben, amelyek orosz energiát exportálnak.