Kedd van, a győri és a miskolci vasútvonalon leállt a forgalom

vasút;vonat;MÁV;tömegközlekedés;fennakadás;

2025-07-22 13:50:00 CEST

Hosszabb menetidő, pótlóbusz, kimaradó és rövidebb járatok - ez vár az utasokra.

Szünetel a vasúti forgalom a győri és a miskolci fővonalon a biztosítóberendezések hibája miatt – derül ki a MÁV kedd tájékoztatásából

A fennakadás először a miskolci fővonal egyik szakaszán jelentkezett, emiatt a Budapest–Gödöllő–Hatvan közötti vonatok nem közlekednek a helyreállításig. Az utasoknak hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vagy kimaradó járatokra kell számítaniuk.

Győr állomáson ugyancsak meghibásodott a biztosítóberendezés. Emiatt az S10-es vonatok Budapest és Győrszentiván között közlekednek, Győrszentiván és Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A nemzetközi járatok közül a Budapest és Komárom között közlekedő vonatok után Komárom és Öttevény között pótlóbuszokat állítottak forgalomba. Egy 12 óra 34 perckor kiadott frissítésben a MÁV jelezte, hogy Győr állomáson jelentős korlátozásokkal újraindult a vonatközlekedés, de továbbra is jelentősen hosszabb eljutási időre és forgalmi változásokra kell számítani a Győrt érintő vonalakon. E szerint a nemzetközi EC, Railjet, EuRegio vonatok és a belföldi InterCity-vonatok késésekkel, de a teljes útvonalon járnak, a Kelenföldről 12:29-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) csak Komáromtól közlekedik, utasai a Kelenföldről 12:55-kor továbbinduló Csárdás EC-vel (EC 144) utazhatnak, ami Tatán és Komáromban is megáll. A Győr-Celldömölk és a Győr-Veszprém vonal vonatainál is jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre kell számítani, a Celldömölkről 12:30-kor Győrbe induló személyvonat (9225) nem közlekedik, utasai a Celldömölkről 13:37-kor továbbinduló Helikon InterRégióval (9604) utazhatnak, ami a személyvonat megállási rendje szerint közlekedik.