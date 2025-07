Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba: A selyemeresztő bogár (Részlet a Rodostó rabjai című regényből – VI.)

regény;selyemhernyó;II. Rákóczi Ferenc;

2025-07-28 09:59:00 CEST

A Pitymalló Kesely művésznéven is ismert szerzőpáros két tagja csaknem félszáz esztendeje ismeri egymást. Színdarabjaik (Drakula vajda, Mátyás királynak rabja; Táncsics, a legszentebb Mihál; Hamlear, a dán királyfiból lett brit király; Erkel és a felkelés) folyóiratokban, gyűjteményes és önálló kötetekben jelentek meg. Első regényük (Emmuska, 2013) Orczy Emma, a második (Magyariné szeretője, 2019) Hatvani István, a magyar Faust köré kerekít fordulatos, egyszerre korhű és modern históriát. Újabb regényüket pedig a száműzött Rákóczi fejedelem sosem hallott, lenyűgöző kalandjának szentelik. Ebből a készülő műből közölt részleteket a Nyitott mondat hat héten át. A mostani részlettel búcsúzunk – egyelőre – hőseinktől.

A rá következő nap délelőttjén Kelemen, ki úgy érezte, bőven van még mit toldania a Rodostót leíró költeményén, a házak közt csatangolva ihletet vadászott. Ekkor vette észre a filagóriák felől közeledő Spax Erzsit, épp egy minutával azelőtt, hogy amaz felfigyelhetett volna őrá. Percig sem habozva benyitott a legelső kapun, és az elébe siető szolgához fordult:

– Sürgős ügyben vezess azonnal az uradhoz!

„Vajon kihez lesz szerencsém?” – töprenkedett, mert a nagy rohanásban meg sem nézte, melyik házba nyit be.

– Bon jour, monsieur Clemens! Miben lehetek kegyelmed szolgálatára? – kérdezte egy hang franciául, amint belépett a fogadószobába. „Cseberből vederbe” – suhajtott nagyot Kelemen, és meghajlással viszonozta Vigouroux báró köszönését.

– Tán csak nem felséges keresztapámat érte baj? – faggatózott amaz.

– Nem hinném. A szakállát mossa.

– Csakugyan, a hó második keddje vagyon. Akkor hát? Csupán erről kívánt hírt adni? – váltott gyanakvóra hirtelen a házigazda, aki pontosan tudta, hogy az egy szem Ilosvayt kivéve a fejedelem udvarát alkotó nemesurak utálják, mint a kukoricagölődint, ezért fel sem merült benne, hogy a kamarás esetleg a csevegés kedvéért zörgetett volna hívatlanul be hozzá.

Kelemen közben lázasan gondolkodott ugyanezen: ugyan milyen indokkal magyarázza ittlétét? Szétnézett kutatón. Igen, azt megkérdezhetné, miért nem lóg csillár a mennyezeten, de ez nem ígérkezik kellően terjengős társalkodásnak. „Akkor nézzük onnét, mit tudunk a franciákról!” – gondolta, miközben kitartón mosolygott a báróra. „Francia kártya, franciasaláta, francia módi, a gall kakas… az ám, a gall kakas, ez jó! Mit csinál egy gall kakas? Búbolja a gall tyúkokat. Igen, igen, a franciák híresen járatosak a szerelmi szövevényekben. Mi lenne, ha a báró elébe tárnám gyötrő kételyeimet? A reménytelen ideált üldözzem-e országon-világon, árkon-bokron által, vagy megalkudjam a sors felkínálta házi örömökkel? De illendő-e vajon így ajtóstul rontanom a házba, azok után, hogy így, ajtóstul rontottam a házába? Inkább finoman kellene araszolgatnom, valamely közömbösebb tárgy felől közelítve, míg mondandómig érek.”

– Nos? – türelmetlenkedett Vigouroux.

„Hej, de sietős e bitangnak! Itt terpeszkedik, a szélhámossággal szerzett házában, holott azt beszélik, ha a fejedelem nem fogadta volna a szolgálatába, talán még a Bastille-ba is zárják, mert az osztrákokkal megismertette a selyemkészítés féltve őrzött titkát, nagy csapást mérvén ezzel a francia selyemiparra.” És e ponton érezte, hogy nem nyújthatja tovább a csöndet. Tán kockázatos az állítólagos bárót korábbi életének e veszedelmes kalandjáról faggatnia, még sincs más választása.

– Mint véli kegyelmed: Erdélyben vajon megélne-e az eperjfa? – bökte ki végül, minden merszét összeszedve.

– Ne haragudjék kegyelmed, nem ismerem Erdélyt elég alaposan – felelte csodálkozva Vigouroux. – Már vagy fél éve nem is jártam a tájékán.

– Milyen szomorú – hördült fel Kelemen, ki tizennyolc esztendeje álmodott minden éjjel a zágoni bércekkel.

– Megpróbálni biztosan érdemes. De miért kérdi kegyelmed?

– Ugyanis… – habozott Kelemen, majd füllentett egy erőset. – Tudniillik van egy néném. Egy valóságos, hús-vér néném. Nem én találtam ki, higgye el kegyelmed!

– Elhiszem. Nékem kettő is van – vágta rá hetykén Vigouroux.

– Igazán? – nézett rá csúnyán Kelemen. Nem esett jól neki a le­tromfolás.

– Na jó, talán túloztam – jött zavarba Vigouroux, ki nem bírt rájönni, milyen titkos kelepce rejlik e családi viszonylatok mögött. – De egy biztosan akad valamerre. Nagy a család.

– És ez a néném haza akar térni Erdélybe. Most ugyanis Konstantinápolyban lakik – lendült bele Kelemen. – És igencsak érdekli, vajon…

– Vajon?

– Vajon minő bogarak esznek eperjlevelet – terítette ki a lapjait, és lehorgasztott fejjel várta, hogy a francia a szolgáival dobatja ki, egyenest Spax Erzsébet szélesre tárt karjába.

– Azt hiszem, kegyelmed pontosan tudja a választ.

„Miért nem azt kérdeztem, amit akartam? Miért vagyok ilyen málé? És minek jöttem be ide?” – ostorozta magát. Tovább azonban nem juthatott az önmarcangolásban, mert a báró megragadta karját, és valósággal átlódította az ebédlőbe. Szempillantás alatt bor és gyümölcsök kerültek az asztalra, belőle pedig hömpölyögve áradt a szó. Boldog volt, hogy lám, megtört a jég közte és e magyar csürhe közt, és ehhez végre nem királyok viselt dolgairól és nagyurak intrikáiról kell világpolitikai léptékű hazugságokat kiötlenie.

– Tudja, édesapámtól tanultam meg a ruhaneműk szeretetét, gondolok itt főleg a selyem alsóneműre.

– Ah, igen. Hallottam, hogy szabómester volt Littichben.

– Rágalom! Főnemesi származék vagyok, kamarás uram!

– Bocsánatát kérem, báró úr.

– Már megszoktam. És az való, hogy atyám igen jól értett a drága kelmékhez. Meglepő-e, ha már gyermekfejjel saját selyemgyárról ábrándoztam? Mindenféle kukacot próbáltam rábírni, hogy mindenféle levelet fogyasszon, és bár meg is tették, mégsem lett belőle egy arasznyi selymem sem.

– Persze. Hiszen azt csupán a selyemeresztő bogár hernyója készíti eperjlevélből.

– Ez köztudomású – legyintett a báró. – A nagy titok nem ebben rejlik, hanem a bogárkák felnevelésében! Ahhoz bizony kövér leányok szükségeltetnek, nagy keblekkel.

– Fontos, hogy még leányok legyenek? – kérdezte Kelemen, aki lassan rátért volna a szép özvegyasszony miatti hányódására.

– A kövérség a fontos, meg a nagy keblek.

– Olyat lelni odahaza bőven – felelte Kelemen, és felrémlett előtte drága édesanyja, aki a keblén hordozta a dézsát. – Ha az eperjfa megél… Hanem mire is valók e leányok? Vagy asszonyok, csak kövérek legyenek?

– A selyemeresztő bogárnak a tojása igen-igen apró. Amikor tojik, egy papirosra teszik, a papiroson hagyván egynehányszáz tojást, az odaszárad, és azt jó helyre teszik tavaszig. Azt a papirost adjuk oda valamely kövér leánynak, aki azt a kebelébe tévén, a melegtől egy kevés idő múlva ott életre kapnak. Amidőn egy kevéssé nagyobbak lesznek, gyengén be kell takarni őket falevéllel, s a derékaljuk is falevél legyen.

És így tovább, háromfertály órán keresztül. Kelemennek mit volt mit tennie, a selyemeresztés valahány fortélyát az eszébe véste, és lassacskán letett róla, hogy szerelmi gyötrődéseit szóba hozza. A selyemfonál csak nyúlt, nyúlt, már kilencszáz lábnyinak érezte, midőn a szolga benyitott a terembe, és jelentette:

– Az a Spaxosz vansz itt.

Kelemen úgy érezte, e fonálból mármost sodorjanak selyemzsinórt, amellyel ő nem habozik torkát elszorítani.

– Ah, a hölgy francia nyelvleckéket vesz tőlem, nem illendő őt megváratnom – mondta sajnálkozva Vigouroux, mert még éppen csak gubózni kezdtek az ő bogárkái.

– Nem, azt nekem sem volna illendő – felelte talányosan Kelemen. – Majd máskor folytatjuk.

Ezzel kivetette magát a nyitott ablakon, és kissé fellélegezve, de kétségei alatt roskadozva eltűnt a Spax Erzsébet nélküli utcácskák valamelyikében.

Vége a folytatásos részletközlésnek