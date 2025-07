A spájzban vannak

Ukrajna;Orbán Viktor;

2025-07-25 06:00:00 CEST

Ha ez a kormány magyar lenne, akkor most erőnek erejével próbálná lemosni magáról a gyanút, hogy a hatalomért és Oroszországért a kárpátaljai magyarok életét tette és teszi kockára. Mert egyelőre nagyon úgy fest, hogy így történt.

Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mennyire életszerű, hogy csütörtökre virradó éjjel a Budapesttől légvonalban 240 kilométerre lévő Palágykomorócon felgyújtanak egy templomot és ukrán nyelvű magyargyűlölő firkát fújnak a falára, valaki pedig csütörtök éjjel pont ott sétál a világvégi, 800 fős kis falu legszélére épített kis templomnál, még az ukrán hatóságok kiérkezése előtt lefotózza a graffitit, pont ott van a zsebében Orbán Viktor vagy valamelyik közvetlen munkatársának a közvetlen e-mailcíme, elküldi neki a képet, Orbán pedig még hajnalban átküldi azt az orosz propagandát lelkesen terítő Mandinernek, amely azt csütörtök reggel 8 óra 45 perckor közzé teszi „Durva magyarellenes támadás történt Kárpátalján” címmel egy névtelen propagandacikkben. Ráadásul az akció pont orbánék ukránellenes gyűlöletkampánya idején történik, pont akkor, amikor kipukkanni látszik a Sebestyén József tisztázatlan halála köré fújt hazugságbuborék és valamivel újabb lendületet kellett adni a Fidesz ukránellenes gyűlöletkampányának. Érdekes mód az ukrán nyelvű feliratot falra fújt elkövető nem tud cirill betűkkel írni ugyanakkor az elkövető pont azt a bejáratott jelmondatot használja – „Késre a magyarokkal!” amellyel az orosz titkosszolgálat már 2021-ben próbálta egymásnak ugrasztani a Kárpátalján Orbánék putyinista nyomulása ellenére is békében élő ukránokat és magyarokat. A módszer pedig szögpontosan ugyanaz, amivel az orosz katonai titkosszolgálat (GRU) 2018-ban Ungváron próbáltal provokálni a magyar és az ukrán kisebbséget. Akkor az Alternative Für Deutschland (AFD) berkeiben működő, szélsőjobboldali újságíróként pózoló orosz ügynök Manuel Ochsenreiter adott parancsot és pénzt a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége (KMKSZ) ungvári székháza ellen molotov koktélos támadásra. Az akciót lengyel oroszbarát neonácik hajtották végre: molotov koktélt dobtak a KMKSZ irodára és magyargyűlölő, ukrán feliratokat fújtak a falra. Az ügyet a lengyel és a német ügyészség is felgöngyölte, a lengyel elkövetők a bíróság előtt elmondták, hogy a cél az volt, hogy Oroszország érdekében egymásnak ugrasszák a helyi ukránokat és magyarokat, destabilizálják a térséget. A magát a határon túli magyarok istápolójának mutató Orbán-kormány valahogy soha nem kérte számon Oroszországon a durva magyarellenes provokációt, ellenkezőleg a lehető legszívélyesebb maradt a viszony Putyin és a Fidesz között, a magyarellenes terrorista orosz ügynöknek menedéket nyújtó AFD vezérét is államfőnek járó tiszteletadással fogadták idehaza. Ebben a helyzetben csak abban lehet bízni, hogy az ukrán vagy más hatóságok az ungvári 2018-as támadáshoz hasonlóan ebben az ügyben is lenyomozzák a teljes elkövetői hálózatot. És ha bizonyítható, hogy volt, aki innen részese volt ennek a provokációnak akkor előbb-utóbb, de azokat le kell vadászni és sittre vágni hazaárulásért.