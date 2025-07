Hatvanpusztai túrája alatt kiszúrták Hadházy Ákos autójának a gumijait, a politikus szerint Orbán Viktor emberei voltak

Orbán Viktor;rongálás;üzenet;megfélemlítés;autógumi;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-07-29 21:34:00 CEST

Amíg az ellenzéki politikus bivaly és kerítésnézőben járt a miniszterelnök állítása szerint édesapja nem működő gazdaságánál, s ez idő alatt történt a megfélemlítésként is értelmezhető eset.

„Három kerekünket is kiszúrták késsel Hatvanpuszta mellett. A kastélytól pár száz méterre parkoltunk le, hogy körbejárjuk „Pusztaverszájt”. Kerestük a legszebb pontokat, ahonnan meg tudom szombaton mutatni a parkot és az épületet, hogy szombaton el tudják önök is dönteni: ez egy luxuskastély-e, vagy egy félkész mezőgazdasági üzem, ahogyan Orbán Viktor hazudta” – írja legújabb keddi Facebook-posztjában Hadházy Ákos, akinek kerítésnéző és bivalyra bukkanó – az általa szombatra szervezett tüntetés előtti – kirándulásáról lapunk is beszámolt.

A független országgyűlési képviselő a történtek után két pontba Orbán Viktornak és támogatóinak, reményei szerint a szombaton Hatvanpusztára látogató tüntetőknek is üzent:

1) Miniszterelnök úr, kiszúrathatja a szememet is, vagy akár hasba is szúrhatnak a smasszerei, ön előbb-utóbb úgyis bukni fog, én meg nem félek öntől.

2) Fontos, hogy ne ijedjenek meg ettől a bunkóságtól és legyünk itt szombaton minél többen. Bejelentett, rendőrség által tudomásul vett, békés, de határozott tüntetésre készülünk. Ha egyedül leszek, hívok megint gumist legfeljebb. De tudni kell: ha sokan leszünk, nem nekünk kell félnünk, hanem nekik.

A poszthoz mellékelt videóban, amelyben Hadházy Ákos közelről is megmutatta a jól láthatóan késes vágásnyomokat az autógumikon, trágárul is Orbán Viktor tudtára adta, hogy mit kíván neki: „Menjen a picsába!”.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy ebből az országból akkor lesz valami, ha nem félünk, így erre és a tüntetésre is buzdított mindenkit, amelyre szerinte már több százan jelezték, hogy mennek.