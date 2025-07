Számháború

Fidesz;pártok népszerűsége;Tisza Párt;

2025-07-30 06:00:00 CEST

Belső felméréseikre hivatkozva Orbán Viktor közölte Tusványoson: ha most vasárnap lennének a választások, akkor 106 választókerületből 80-at a Fidesz nyerne. Bár a számok fölényes győzelmet jeleznek, a miniszterelnök ennyivel nem lenne elégedett. Hiszen a legutóbbi parlamenti választáson ennél is több, 87 egyéni körzetet húztak be. „Miért adnánk alább 2026-ban?” – kérdezte értetlenkedve Orbán.

A cél tehát az újabb fideszes kétharmad. Sőt. Orbán később már olyan pólót viselt, melynek felirata – igencsak vágyvezérelt módon – négyötödös parlamenti többséget vizionált a Fidesznek.

Magyar Péter gyorsan reagált. Az ő belső felméréseik természetesen egészen másról tanúskodnak, náluk nem csak Budapesten, a vidéki Magyarországon is vesztésre áll a Fidesz. A Tisza Párt elnöke szerint nincs ember, aki elhinné Orbán számait.

Jó eséllyel a miniszterelnök nem hiszi el az általa mondottakat, de abban, hogy senki más ne hinné el, van okunk kételkedni. Több mint valószínű, hogy a fideszes szavazók jelentős része nagyon is elhiszi. És Orbánnak ez a fontos. Az elmúlt másfél év a Fidesz szempontjából maga volt a kínszenvedés. Botrányok és kudarcok váltogatták egymást. A miniszterelnök nem engedheti meg, hogy a megtépázott kormánypárti tábor végérvényesen összeroppanjon, elveszítse hitét a győzelemben.

Abban az alternatív valóságban, amit a Fidesz felépített, a közvélemény-kutatási adatok elfogadása vagy elutasítása is hitkérdéssé vált. Hiába, hogy a kormánytól független felmérések egybehangzóan, egytől egyig Magyar Péter állítását támasztják alá – a Tisza Párt magabiztosan, hibahatárnál nagyobb különbséggel vezet –, az Orbán-hívek számára ennek nincs jelentősége. Jelentősége annak van, amit Orbán Viktor mond.

Ha már Orbán mondásainál tartunk: a miniszterelnök minapi nyilatkozatában szamárságnak nevezte a feltételezést, hogy veresége esetén a Fidesz nem adná át erőszakmentesen a hatalmat.

Magyarok milliói szeretnék a szaván fogni. Bármit is mutatnak a Fidesz belső mérései.