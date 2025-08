Murányi Zita versei

„Nemcsak azokat kell észrevenni, akik bántalmaznak, hanem azokat is, akik hagyják ezt!” – mondja Kiss Ildikó Judit, aki Tizenegykor nálad című, regényként is olvasható novelláskötetében a boldogtalanság különféle alakzatait ábrázolja, bőven merítve saját élményeiből is. Ám a düh és a fájdalom mára lecsillapult a világutazó szerzőben, akivel nemzedékeken átívelő traumákról is beszélgettünk.