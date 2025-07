Egy kiszivárgott levél szerint a háború elején egy magyar cég nagyon segíteni akart egy mexikóinak az orosz hadsereg elleni szankciók kijátszásában

Oroszország;hadiipar;szankciók;

2025-07-30 12:51:00 CEST

Helikopterjavításról volt szó, a magyar cég részletesen be is mutatott egy megoldást. A szivárogtató, az InformNapalm ukrán hírszerzési portál szerint valamilyen formájú kormányzati támogatásra vagy legalábbis szemhunyásra utalhat, hogy egy magáncég ilyen szintű hozzáféréssel rendelkezik az orosz hadiipari technológiához és beszállítói kapcsolatokhoz.

Egy magyar cég, a Milspace Kft. részletesen ismertette egy külföldi partnerrel, hogyan lehet megkerülni az Oroszország elleni szankciókat – derül ki az ukrán hírszerzési portál, az InformNapalm bejegyzéséből.

E szerint ukrán hackerek támadás során hozzáfértek egy olyan hálózathoz, amely több, az orosz hadiiparhoz köthető vállalatot kapcsol össze, és betekintést nyertek belső levelezésekbe is. A levelek egyikének a tanúsága szerint egy magyar cég, a Milspace Kft. egy mexikói cég kérdésére válaszolva részletesen leírta, hogyan lehet együttműködni az orosz védelmi iparhoz tartozó szereplőkkel, megkerülve azokat a szankciókat, amelyek Oroszországot sújtják az Ukrajna ellen 2022. február 24-én elindított háború miatt

A Milspace Kft. angol nyelvű, dátum nélküli levelét Bordás Botond, a Milspace Kft. ügyvezetője írta alá, válaszként született arra a levélre, amelyben a mexikói cég, a Personas y Paquetes Por Aire, SA de CV érdeklődött együttműködési lehetőségekről még közvetlenül a háború kitörése előtt, 2022. február 20-án, illetve még egyszer közvetlenül utána, 2022. március 3-án is. A mexikói partner helikopterek avításával kapcsolatban fordult a magyar céghez. Válaszában a Milspace Kft. közölte, hogy a Russian Helicopters nevű gyártóval, az orosz Mil tervezőirodával, illetve a Russian Helicopters kazanyi gyárával az Ukrajna elleni háború miatt közvetlenül nem lehet együtt dolgozni, ám azonnal jelezte, hogy talált egy megoldást. Ez alapján a javítási folyamatot a Mil tervezőirodától kapott engedéllyel maga a magyar cég, a Milspace Kft. koordinálja a megrendelő general contractorjaként (regisztrált fővállalkozójaként) egy szintén Mil-licenccel rendelkező kazahsztáni javítóüzemben a moszkvai Mi-INTER Ltd. alkatrész-beszállító bevonásával.

Ezután a levél öt pontban ismertette a részleteket, beleértve, hogy költségeket csak akkor lehet felbecsülni, ha felmérték a javításra váró helikopterekben esett kárt. Erre a Milspace Kft. egy négyfős csapatot ajánlott fel 92 000 amerikai dolláros (jelenlegi árfolyamon közel 31,7 millió forintos), 45 napos határidejű szerződéssel.

A Russian Helicopters, a Mil tervezőiroda és a Mi-INTER Ltd. egyaránt az orosz állami védelmi ipari óriás, a Rosztech érdekeltsége.

A InformNapalm emlékeztet, hogy bár a Milspace Kft. nem állami, hanem magáncég Magyarországon, a katonai és technológiai célú helikopterszervizelés a NATO-tagállamokban jellemzően állami felügyelet alatt történik. A portál következtetése szerint valamilyen formájú kormányzati támogatásra vagy legalábbis szemhunyásra utalhat, ha egy vállalkozás ilyen szintű hozzáféréssel rendelkezik az orosz hadiipari technológiához és beszállítói kapcsolatokhoz.

A bejegyzés szerint a feltárt eset része egy kiberműveletnek, amelynek célja azoknak a külföldi cégeknek a feltérképezése, amelyek aktívan közreműködnek az orosz szankciók kijátszásában. A blog azt is jelezte, hogy további beszámolók várhatók más NATO-tagállamok cégeinek orosz kapcsolatairól.

A Milspace Kft.-t Budapesten, a XVIII. kerületben jegyezték be. A 2012 óta működő vállalkozás gépek és berendezések nagykereskedelmével foglalkozik. A cég 2024-es árbevétele 587 millió forint volt, adózott eredménye 320,7 millió forint.

Az InformNapalmot 2014-ben alapították, nem sokkal a Krím félsziget Oroszország általi annektálása után. Első nagy dobásával a portál azt mutatta be, hogy az MH17-es járat lelövésekor hogyan mozogtak Ukrajna területén orosz katonai egységek. Harminc nyelven publikál, 2018-ig magyar nyelvű változata is működött, publikációit a Bellingcat is használta.