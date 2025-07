Kálmán Olga: Gyurcsány Ferenc személyes döntése volt a visszavonulás

Gyurcsány Ferenc;Kálmán Olga;Demokratikus Koalíció;

2025-07-30 14:36:00 CEST

A választókat nem szabad egy kiskocsiba tenni, majd ide-oda tologatni.

„A gondolkodásunk biztos, hogy nem változott meg. Az is biztos, hogy DK-s nem fog rosszat mondani Gyurcsány Ferencre, hiszen ez nem a DK közösségének a döntése volt, nem a DK közössége kényszerítette, vagy kérte lemondásra. Ez Gyurcsány Ferenc döntése volt” – jelentette ki a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője.

Kálmán Olga jelezte, hogy Dobrev Klára vezetésével új lendületet kapott a párt, és változatlan céljuk egy demokratikus, európai Magyarország megteremtése. Szólt arról is, hogy szerinte sokan érzik úgy, hogy eddig is baloldali pártokra adták a voksukat, és a jövőben is ilyen irányultságú formációkra szeretnének szavazni. Éppen ezért fontos, hogy ők is kapjanak valamilyen reményt és megerősítést: lesz olyan baloldali párt a következő országgyűlési választáson, amely képviselheti az ő elképzeléseiket, és így a szavazatuk sem vész el.

„Nem szabad ezt a játékot játszani, hogy mintha a választó akarata semmi lenne, és megfogjuk őket, beletesszük egy kiskocsiba, és idetoljuk, odatoljuk, hogy most szavazz ide, szavazz oda a Fidesz leváltása érdekében. Nem így működik” – fogalmazott a frakciószóvivő.