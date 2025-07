Navracsics Tibor bejelentette, hogy 2025. szeptembertől 15 százalékkal emelik a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bérét

Navracsics Tibor;kormánytisztviselők;bérrendezés;

2025-07-30 20:35:00 CEST

Ez az első lépcsőfokát jelenti annak az ígéretnek, amellyel a tárcavezető még június 2-án állt nyilvánosság elé.

Szerdán az Orbán-kormány döntött arról, hogy 2025. szeptember 1-jétől 15 százalékkal emelkedik a bére minden kormánytisztviselőnek, aki a területi közigazgatásban dolgozik - ezt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter jelentette be a Facebookon.

A tárcavezető közlése szerint a béremelés vonatkozik a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a kormányablakok munkatársaira is. A bejelentés az első lépcsőfokát jelenti annak az ígéretnek, amellyel Navracsics Tibor még június 2-án állt nyilvánosság elé. E szerint 2025. szeptember 1-jétől 15 százalékkal, majd 2026. január 1-jétől újabb 15 százalékkal emelik a kormánytisztviselők bérét. A tárcavezető akkor hivatkozott is a Policy Solutions felmérésére, amelyben a megkérdezettek többsége azt mondta, a közigazgatás és a hivatalos ügyintézés színvonala javult leginkább az egyes közszolgáltatások közül.

2025 áprilisában a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) sztrájkolt is a béremelésért, a nettó 230-280 ezer forintos fizetésük emelését, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követelték. A köztisztviselők bérét jelenlég még a 2008 óta változatlan 36 800 forintos illetményalapból számítják ki, ezt szorozzák fel a végzettségük és a tapasztalati évek szerint. A szakszervezet szerint az illetményalapot legalább 80 ezer forintra kellene emelni, majd évente az infláció mértékével korrigálni. Boros Péterné kifogásolja azt is, hogy utoljára 2023-ban volt 15 százalékos bértömegfejlesztés, de a növekedésből nem mindenki részesül. A kormányhivatalok vezetőinek jelentősen emelték a fizetését, a többségében diplomás ügyintézők viszont továbbra is szakmunkás bérminimumot kapnak.