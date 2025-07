kormányinfó;

2025-07-31 11:13:00 CEST

A gazdasági növekedéssel kapcsolatban arról is kérdezett az RTL, hogy nincs-e itt az ideje, hogy új gazdaságpolitikára váltson az Orbán-kormány, akár Nagy Márton leváltásával. Gulyás Gergely szerint a kabinet és Orbán Viktor bizalma továbbra is töretlen a gazdaságpolitikában és Nagy Mártonban is, szerinte a békével köszönthetne be változás. – Azt remélem, hogy idén így is el fogunk érni egyszázalékos, jövőre pedig ennél nagyobb növekedést – mondta.