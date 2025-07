Nem az Orbán-kormány azonosítja Bindzsisztán korrupt vezetőjét Orbán Viktorral, hanem a Majka

kormányinfó;

2025-07-31 11:14:00 CEST

Majd arról kérdezett az RTL, hogy amikor tíz éve a Telekom felbontotta a szerződését Ákossal a női princípiummal kapcsolatos vélemény miatt, akkor Orbán Viktor még tiltakozott, most viszont, amikor nemrég Majkával bontott szerződést a NER-közeli One, akkor miért nem áll ki határozottan az Orbán-kormány. Gulyás Gergely szerint Magyarországon még a bántó, sértő véleményeknek is van tere, de a gyűlöletre uszításnak nem, ez már a büntetőjog körébe tartozik. – Valakinek a megölését imitálni, az gyűlöletre uszítás, túl megy a véleménynyilvánítás szabadságának korlátain. Amit annak idején Ákos mondott, messze belül marad ezen – mondta. Szerinte nem az Orbán-kormány azonosítja Bindzsisztán korrupt vezetőjét Orbán Viktorral, hanem a rapper.