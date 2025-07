Állam elleni bűncselekmények miatt emeltek vádat 9 szkíta ellen

ügyészség;vádemelés;szkíta;

2025-07-31 13:33:00 CEST

Egyikük 90 éves.

A Zala Vármegyei Főügyészség alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntette miatt emelt vádat 9 személy ellen, akiknek mozgalma Magyarország Alaptörvényének megváltoztatását és a magyar államigazgatási, valamint karhatalmi szervezetek felszámolását tűzte ki célul - írta közleményében a vádhatóság.

A közlemény szerint az 55 éves zalai férfi által alapított mozgalom végső célja szkíta önkormányzatok és hadsereg létrehozásán keresztül egy szkíta állam létrehozása volt. Társa, egy 48 éves nagykőrösi férfi a közösségi médiában olyan összeesküvés-elméletet hirdetett, amelynek hívei szerint Magyarország egy cég; az Alaptörvény, a magyar törvények, a kormány, a hatóságok nem léteznek, így azok joghatóságát, kötelező érvényét magukra nézve nem ismerik el.

A nagykőrösi férfi hatósági eljárásokkal szemben mentességet kínáló igazolványokat állított ki, s ebbéli tevékenységén keresztül került kapcsolatba a többi vádlottal, majd a zalai férfival, aki 2023. április 3-án igazolványkészítés ürügyén megkereste, majd ismertette a Szkíta Állam, a leendő Szkíta Nemzetőrség létrehozására irányuló szándékát - áll a közleményben.

Harmadik társuk, egy 90 éves váci férfi az általa vezetett mozgalom keretében a trianoni békeszerződés felülvizsgálatával a történelmi Magyarország, s a korábbi Horthy-rendszerhez hasonló király nélküli királyság visszaállítása érdekében tevékenykedett. Saját maga kormányzóvá választásával és eskütételével célja a királyválasztás elérése volt - írta az ügyészség.

A mozgalom tagjai videót is készítettek, melyben a zalai férfi bejelentette, hogy megalakult a Szkíta Nemzetségek Önkormányzata után önvédelmi céllal a Szkíta Honvéd Nemzetőrség budapesti egysége is. A férfi számos olyan elektronikus levelet küldött rendőrkapitányságoknak, ügyészségeknek, önkormányzatoknak, valamint hírközlő szerveknek, melyekben előre vetíti szabad katonai csapatok bevonulását, különböző személyek letartóztatását. A vádlottak több gyűlést is tartottak, ahol állandó téma volt a királyság visszaállítása, a szkíta állam létrehozása, az emberek beszervezésének módja. Államtagadó nézeteiknek és az alkotmányos rend megváltoztatásának erőszakkal, fenyegetéssel kívántak érvényt szerezni, tőlük éles lőfegyvereket is lefoglaltak a nyomozás során - jelezte a vádhatóság.

A Zala Vármegyei Főügyészség a mozgalom tagjai közül kilenc ember ellen emelt vádat társtettesként elkövetett, alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntette miatt a Zalaegerszegi Törvényszéken. Egyelőre csak egyiküket tartóztatták le.