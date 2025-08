Egyetlen hónap alatt közel százmilliót sikerült elégetnie a Facebookon Magyar Péter lejáratására az Apáti Bence vezette propagandaszervezetnek

kormánypropaganda;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;

2025-08-01 13:08:00 CEST

Nem sajnálják a pénzt a karaktergyilkosságra, persze mindezt úgy, hogy a finanszírozás éppen olyan átláthatatlan, mint más NER-es szervezeteké, például a Megafoné és az Aktuálisé.

Szűk egy hónap kellett ahhoz, hogy az Apáti Bence NER-propagandista által életre hívott Nemzeti Ellenállás Mozgalom 93 millió forintot szórjon el a Facebookon Magyar Pétert hiteltelenítő tartalmak hirdetésére, ezzel pedig az élre tört a legtöbbet költők listáján - írja a 24.hu.

Természetesen a Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellen uszító „két tojásos” kampányról van szó, a fideszes mellett nettó orosz propagandát is megvalósító karaktergyilkolási kísérlet ugyanis egyfelől az utcákat, másfelől az online közösségi médiát is ellepte. A kék-sárga óriásplakátokon a Tisza Párt elnöke és az ukrán államfő egy-egy tojásból kelnek ki, Magyar Pétert „a magyar Volodimir Zelenszkijnek” titulálják, a közösségi médiában futó propagandaanyagban pedig még le is ripacsozzák az ellenzéki vezetőt, valamint a Vlagyimir Putyin agressziója ellen védekező ukrán elnököt.

A Meta nyilvánosan elérhető hirdetésközpontjában, az Ad Libraryben elérhető adattár alapján a 24.hu azt írta, hogy az elmúlt 30 napban senki sem adott fel több pénzért magyar nyelvű, közéleti tartalmú hirdetést az oldalon. Sőt, ez akkora összeg, mint amennyiért a legnagyobb költekezőket tartalmazó lista következő hat, szintén egytől egyig a Fideszhez köthető szereplője ez idő alatt összesen hirdetett - jegyzi meg a portál.

A lap szerint a száz legnagyobb értékben költő Facebook-oldal összesen 307 millió forintért adott fel hirdetést júliusban, ennek csaknem a harmadát teszi ki az Apáti Bence-féle propagandaszervezet pénzszórása, amelynek egyébként a finanszírozása éppúgy átláthatatlan, mint a Megafonnak és az Aktuálisnak. Az összesítés szerint tízből kilenc hirdető a NER-hez kötődik.