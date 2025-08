Milorad Dodikot jogerősen is elítélték, most Vlagyimir Putyintól és Donald Trumptól vár segítséget

eltiltás;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;börtönbüntetés;fellebbezés;jogerős ítélet;TEK;Donald Trump;Milorad Dodik;Boszniai Szerb Köztársaság;

2025-08-01 22:28:00 CEST

Orbán Viktor barátját, Boszniai Szerb Köztársaság elnökét egy év börtönbüntetés mellett hat évre eltiltották a politikai tisztségek viselésétől. A szabadságát pénzzel megválthatja, de az eltiltás miatt ügyvédje alkotmánybírósághoz fordulhat.

Milorad Dodik boszniai szerb elnök dacol a bíróság azon ítéletével, amely hat évre eltiltotta a politikai tisztségtől, és bejelentette, hogy segítséget kér Oroszországtól, az Egyesült Államoktól elnökének, Donald Trumpnak pedig levelet ír – számolt be a Reuters a fejleményekről a boszniai fellebbviteli bíróság döntését követően, amellyel jóváhagyta Dodikra első fokon februárban kiszabott ítéletet. A büntetőeljárás azért indult ellen, mert az általa vezetett Boszniai Szerb Köztársaság törvényhozása olyan jogszabályt fogadott el, amit alá is írt, amely dacol a polgárháború megakadályozása érdekében fellépő bosznia-hercegovinai nemzetközi főképviselő döntéseivel, azokat nem hajtja végre.

A most jóváhagyott ítélet Dodiknak egy év börtönbüntetést szabott ki, azonban a boszniai törvények alapján azt pénzbírságra is válthatja. Amint arról lapunk is írt, a gyakorlatban 36 ezer bosznia-hercegovinai konvertibilis márkát kell befizetnie, a februári árfolyamon ez valamivel kevesebb, mint hét és fél millió forintot jelent. De mint kiderült, Orbán Viktor barátját, nem ez, hanem a hatalom megtartása érdekli.

A Reuters tudósítása szerint Milorad Dodik azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy továbbra is dolgozni fog. – Nem fogadom el az ítéletet. Segítséget fogok kérni Oroszországtól, és levelet fogok írni az amerikai kormányzatnak. Azt is mondta, arra fogja kérni munkatársait, hogy ne kommunikáljanak az Európai Unió nagyköveteivel, amelynek békefenntartó erői vannak Boszniában. Dodik ügyvédje, Goran Bubic pedig azt nyilatkozta, hogy csapata fellebbezni fog a pénteki fellebbviteli bírósági határozat ellen az alkotmánybíróságnál, és az ítélet végrehajtásának ideiglenes elhalasztását kéri a döntés meghozataláig.

Emlékezetes, a VSquare újságírója április elején számolt be arról, hogy a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei Orbán Viktor egykori vezető testőre, a TEK-igazgató Hajdu Jánosnak a vezetésével azért utaztak február végén Banja Lukába, hogy Dodik kimenekítését készítsék elő, és szükség esetén hajtsák is végre. Erre abban az esetben került volna sor, ha a helyi hatóságok megpróbálták volna letartóztatni a politikust.