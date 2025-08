Dróntámadásokat jelentettek Oroszországban

Oroszország;Ukrajna;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

2025-08-02 10:29:00 CEST

A helyi beszámolók szerint több orosz régiót ért támadás, tűz ütött ki olajfinomítóknál és robbanásokat jelentettek egy katonai repülőtér közelében.

Az éjszaka folyamán több orosz régióban számoltak be dróntámadásokról és robbanásokról, a légvédelmi rendszerek is működésbe léptek. A jelentések szerint tűz ütött ki több olajfinomítónál és robbanások hallatszottak egy katonai repülőtér közelében is – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán lap szerint felvételek is keringenek a közösségi médiában, orosz Telegram-csatornákon a támadásokról. Novokujbisevszk olajfinomítójának területén tűz ütött ki, ezt Szamara régió kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev is megerősítette. Hozzátette, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a mobilnetet ideiglenesen korlátozták a régióban, és a szamarai repülőtér felfüggesztette működését.

Наслідки удару безпілотника по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області Росії pic.twitter.com/EOQhSaXExf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2025

A drónok állítólag eltaláltak egy Penza régióbeli gyárat is, ahol orosz rakétarendszerekbe készítenek vezérlő alkatrészeket. Egy másik olajfinomítót is találat ért Rjazan városában, a régiós hatóságok is megerősítették, hogy dróntámadás történt. Lipeck és Voronyezs régiók lakói szintén dróntámadásokról és légvédelmi válaszlépésekről számoltak be.