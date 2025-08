Kocsis Máté bejelentette: megalakul a ZEBRA Digitális Polgári Kör

Orbán Viktor;zebra;Kocsis Máté;Hatvanpuszta;ZEBRA Digitális Polgári Kör;

2025-08-02 11:55:00 CEST

A Fidesz frakcióvezetője teljesen kikelt magából, miután a sajtó megírta, hogy zebrák és bölények után újabb egzotikus állatokat, köztük antilopokat vettek videóra Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokának közelében, egy Mészáros Lőrinc cégéhez tartozó területen. Kocsis Máté nem sokat árult el, de úgy tűnik, a kezdeményezés célja az újságírók vegzálása, lejáratása lesz.

„Szóval az év hírévé vált: Magyar Péter szerint Orbán Viktornak zebrái vannak. Ráadásul »az unokái félnek tőlük«! Nos, a zebra-ügy azóta is önálló életet él. Sokadik eszköze lett ez a szerencsétlen zebra annak a liberális gépezetnek, amelyik arra rendezkedett be, hogy hamis hírekkel hergelje a nagyérdeműt” – kezdi szombat délelőtti Facebook-posztját Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a zebra „a liberális álhírgyártás ikonikus alakja, állatorvosi lova” lett, Magyar Péter és a „tiszás propaganda Mona Lisa-ja”. Kocsis így hát beleállt: bejelentette, hogy a mai nappal megalakul a „ZEBRA Digitális Polgári Kör”. Posztjában azt írta, maga a Zebra fog harcolni a „tiszás álhírgyárak” ellen, de ezt nem fejtette ki, részletes tájékoztatás holnapra ígért. Egyúttal közölte, hogy mindenhol ott lesz, ahol a fake news jelen van: a telextől az rtl-en át a gulyáságyúig.

„Az álhírek elkövetőiről szóló titkok fájóbbak lesznek, mint azok ma gondolják” – fenyegetőzött, majd közölte, hogy rövidesen bemutatják a Zebra első támogatóit is. Hozzátette:

„Kizárólag azok csatlakozását várjuk, akik rühellik az álhíreket, a liberális kettős beszédet, az indokolatlanul felhergelt csürhét, a tiszás álprofilok mögé bújtatott külföldi finanszírozókat, és a gyűlölködő, igénytelen álhírterjesztőket a közösségi médiában. Megnézzük, kik is ezek valójában, és mindenre megkapják a választ, még arra is, amire nem kérték.”

Csütörtökön a Gulyáságyú Média nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy a zebrák és bölények után újabb egzotikus állatokat, köztük antilopokat vettek videóra Hatvanpuszta és Bicske között. A megfigyelt állatok azon a birtokon jelentek meg, amely Mészáros Lőrinc egyik cégéhez tartozik. Korábban ugyanitt zebrákat videóztak le, és Hadházy Ákos szerint bölények is feltűntek a területen, amelynek a közelében található Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtoka is. A miniszterelnök még márciusban „baromságnak” nevezte, hogy zebrái vannak. Azt is mondta, az abszurd vádakkal szemben lehetetlen épelméjű módon védekezni, ezért örökbe fogad egy zebrát.