Elképesztő adatok láttak napvilágot a brit közbiztonságról, Londonban drámai a helyzet

A késelések száma különösen a fővárosban ugrott meg.

Megrázó jelentést tett közzé a befolyásos Policy Exchange agytröszt a főváros biztonságáról. Az anyag összeállítását aligha bízhatták volna avatottabb szerzőre, mint David Spencerre, aki korábban a Scotland Yard főnyomozójaként tevékenykedett. A tényfeltáró dokumentumból kiderül, hogy az elmúlt évtizedben 86 százalékkal emelkedett Londonban a késeléses támadások száma. A szám elárulja, hogy a fővárosban elkeserítőbb a helyzet, mint országosan, ahol a 2014 óta „csak” 78 százalékkal több ilyen típusú incidens történt. A metropoliszban 16 879 késelést regisztráltak. A biztonsági szakértő közölte: minden tizenötödik késelés helyszíne az Oxford Circus és a Regent Street közötti mintegy húsz utca valemelyike volt, köztük a New Bond Streeten, ahol a világ leghíresebb divatmárkáinak elegáns butikjai sorakoznak. Ez pedig nem csinál túl jó reklámot a külföldi turistákat leginkább vonzó városközpontnak, a West Endnek.

A késeléseken kívül a betörésekre, rablótámadásokra és zsebtolvajlásra is kiterjedő jelentés pandémiaként jellemzi a helyzetet. Különösen aggasztó, hogy a rendőrség érezhetően nem ura a helyzetnek. Csak 2024-ben 4500 ismert elkövető sétált ki büntetés nélkül a bíróságokról, a betöréseknek alig 5 százalékát, a személyes, utcai elkövetéseknek pedig 0,6 százalékát tudta vagy egyáltalán próbálta tisztázni az hatóság. Hihetetlenül keveset, húszból egyet sikerül elfogni azok közül a tolvajok közül, akik mobiltelefonoktól és értékes óráktól fosztották meg áldozataikat.

A Policy Exchange által közzétett információk elég keményen megtépázzák 2016 óta a London élén álló, három választáson győztes, nemrég lovagi címmel is kitüntetett Sadiq Khan főpolgármester renoméját. Neki úgy látszik, más adatok állnak rendelkezésre, mert szóvivője szerint a gyilkosságok, lőfegyveres merényletek, sérüléseket okozó késelések és a betörések száma az elmúlt kilenc évben folyamatosan csökkent, és az elmúlt évben évtizedes mélypontra süllyedt a tinédzserek által elkövetett gyilkosságok aránya. A szerző, David Spencer tapasztalata szerint a „rendőrfőnökök és a politikai vezetők közötti bensőséges konszenzus juttathatta a fővárost a proaktív rendfenntartás összeomlására, különösen a közel 60 százalékkal visszaesett megállítások és motozások terén, átengedve így az utcákat és tereket a huligánoknak, betörőknek és tolvajoknak”.

A bűnügyi témájú újságcikkek állandóan visszatérő témája a „stop and search”, vagyis a motozással járó igazoltatás, már csak azért is, mert ezek célpontjai között korábban túlsúlyban voltak a feketék. Az agytröszt most ebből a szempontból megvédi a rendőrséget, hiszen mind a gyilkosság miatt vád alá kerülők, mind a késeléses merényletek halálos áldozatai nagyobb arányban színesbőrűek, mint az utcákon, utakon gyanút keltő, ezért megállított személyek. „A rendőrség pusztán a súlyos és erőszakos támadások demográfiai valóságára válaszol” – írja az elemzés, hozzátéve, hogy a rendőri fellépés meríti ki a rasszizmus fogalmát.

A Policy Research által megfogalmazott másfél tucat ajánlás között szerepel a zéró tolerancia, amelynek jegyében a közbiztonságot a politikai szempontok elé kellene helyezni. A The Daily Mailnek a jelentéssel foglalkozó cikke említést tesz arról is, hogy a hagyományos brit gengszterbandák az utóbbi időben a kábítószer-kereskedelmet előszeretettel váltják fel lopott mobiltelefonok értékesítésével. Ebből mára 70 millió font értékű külföldi feketepiac alakult ki. David Spencer és az intézet többi munkatársa fel is szólítja a Starmer-kormányt, arra, hogy kényszerítse az Apple-t és a Google-t az ellopott mobiltelefonok és a felhőn keresztül elérhető szolgáltatások összekapcsolásának megszüntetésére, hiszen így ezek a mobiltelefonok a tolvajok szempontjából elvesztenék az értékük egy részét.

Meggyőzőerő London polgármestere közel ezer új rendőrt vett fel, közülük sokat irányított át a West Endre, és igyekszik a biztonság fenntartását minél láthatóbbá is tenni. Sir Sadiq Khannak a brit, elsősorban a londoni közvéleményen túl Donald Trumpot is meg kell győznie az alkalmasságáról. Egy héttel ezelőtti skóciai tartózkodása során az amerikai elnök újságírók előtt minden előzmény nélkül borzalmas, gonosz, dermesztően hideg embernek nevezte őt, aki rettentő rosszul végzi a munkáját. Ennek ellenére Trump a szeptemberi, második hivatalos állami látogatása során Londont is fel kívánja keresni.