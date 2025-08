Letartóztatták a 13 éves fiút, aki meg akarta gyilkolni az anyját és a nagymamáját

késelés;Gönyű;gyilkossági kísérlet;

2025-08-04 17:07:00 CEST

Előkerült egy chatbeszélgetés, ami alapján valószínűsíthető, hogy a nyolcadikos diák előre eltervezte a gyilkosságot.

Harminc napra letartóztatták azt a 13 éves gönyűi kamaszt, aki éjszaka megkéselte a saját édesanyját és nagymamáját. A fiú életkora miatt javítóintézetbe kerül, ezt mindegyik fél elfogadta, így a végzés jogerős – közölte Gál Katalin ügyészségi szóvivő a Telexszel.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, az egyébként jólszituált családban élő gyerek saját maga hívta fel vasárnap éjjel a 112-t, azzal, hogy megölte édesanyját és megsebesítette nagymamáját a gönyűi közös otthonukban. A kiérkező mentők a 47, illetve 68 éves áldozatot szerencsére életben találták, életveszélyes szúrt nyaki sérülésekkel kórházba szállították őket. Életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg.

A Telex cikke alapján úgy tűnik, hogy a fiú előre kitervelten követte el a két gyilkossági kísérletet, ugyanis a kiérkező rendőrök a gyerek számítógépén egy chatbeszélgetésre bukkantak, amelyben egyebek közt az szerepelt, hogy a fiúnak komoly konfliktusa van a szüleivel, haragszik rájuk, és arra is utalt, hogy ezért meg akarja őket ölni. Mivel az üzenetváltás titkos csatornán keresztül folyt, ki kell deríteni, hogy pontosan kivel beszélte meg mindezt.

A helyieket meglepték a történtek, a szomszédok szerint soha nem hallatszott ki kiabálás vagy hangos szó a családtól. A fiú ráadásul egy győri elitgimnáziumban tanult, bár elviekben a többiektől külön élte a maga életét, szinte senkihez sem szólt. Hétfőn, a támadás éjszakáján sem szűrődött ki semmilyen zaj, csak a kiérkező mentők és rendőrök kék villogójára lettek figyelmesek a környékbeliek éjjel kettő óra után.

A kihallgatáson aztán a fiú el is ismerte, hogy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka rátámadt édesanyjára és nagymamájára, majd maga hívta a 112-t azzal, hogy szerinte meggyilkolta őket. Arról beszélt, hogy a béke, amelyet a családdal kapcsolatban mindenki emlegetett a faluban, csak látszólagos volt. Beszélt a szüleivel való konfliktusáról és arról is, hogy az iskolában is voltak gondjai, ezért most várhatóan azt is vizsgálni kell, hogy volt-e ennek nyoma, beszélt-e mással is erről, vagy csak az ismeretlennel, akivel chatelt.

A fiú apja értetlenül áll a történtek előtt. Hétfőn az előző kapcsolatából származó nagylányával indult útnak, de nem akartak nyilatkozni a történtekkel kapcsolatban, így a kihallgatásra a családból senki sem kísérte el a gyereket.

Az ügyészség több ember ellen, előre kitervelten, és a nagymama esetében védekezésre képtelen személy ellen elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja a nyolcadikos diákot. Az ülés alig több mint húsz perc volt, a fiút bilincsben hozták és abban is vitték el.