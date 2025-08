Gyep helyett zöld sivatag – Minden iskolát műfűvel borítana Rákosmentén a fideszes polgármester, kitört a felháborodás

Fidesz;Budapest;polgármester;aláírásgyűjtés;XVII. kerület;műfű;Momentum Mozgalom;

Műfűháború tört ki Budapest XVII. kerületében. a Momentum aláírásgyűjtésbe kezdett, mire a kerületvezetés adatlopással vádolta meg őket.

Stop műfű! – címmel indított aláírásgyűjtést Rákosmentén a Momentum. E szerint Horváth Tamás fideszes polgármester sorra rendeli meg a bölcsőde-, óvoda- és iskolaudvarok műfűvel való burkolását. Holott a műfű valójában egy „zöldre festett sivatag”, amely mikroműanyaggal szennyezi a környezetet és megöli az ökoszisztémát a talajban, ráadásul a nap sugarai extrém forróvá teszik a felületét.

Néhány éve egy kertépítő lemérte a különböző burkolatok hőmérsékletét 38 fokos nyári hőségben, a műfű lett az első 73,1 fokos eredménnyel, az aszfalt és a térkő is „csak” 51-52 fokra hevült.

A Momentum helyi politikusai szerint nem méregdrága műfűre kéne költeni a kerületi adófizetők pénzét. Az aláírásgyűjtéssel azt szeretnék elérni, hogy Rákosmente Önkormányzata hagyjon fel a környezetszennyező műfüvezéssel az intézményi felújításoknál és a városfejlesztési projekteknél.

Nem sokáig kellett várni Horváth Tamás XVII. kerület fideszes polgármester válaszára, aki a gyerekek érdekeivel ellentétes, „megtévesztésen alapuló, fedett, pártpolitikai célú” adatgyűjtéssel vádolta meg a helyi Momentumot. A kerületvezető szerint a kritizált Ede utcai szabadidőparkban a veszélyes betont cserélték minőségi műfűre, amely engedni szikkadni a csapadékot, így teljesen sár- és pormentesen használhatják egész évben a rákosmentiek. Az óvodai fejlesztéseknél pedig „direkt kérték”, hogy teremtsenek sármentes övezeteket, ahol a gyermekek minden időjárási körülmények között kint lehetnek a szabadban. Így nem kell többször cserélni az átázott és saras ruháikat.

A Momentum helyi képviselője, Környei Balázs, aki a polgármester közösségi posztjában név szerint is megszólíttatott, visszautasította az adatgyűjtési vádat, mondván a petíció aláírásakor választható opció, hogy valaki megadja-e az adatait vagy sem, nem kötelező. Rögtön hírt adott egy újabb kerületi tervről, miszerint egy július közepén indított közbeszerzési eljárás szerint a Tápió térre tervezett szabadidőparkban és játszótéren csaknem 1600 négyzetméteren létesülne műfűburkolat a 210 négyzetméternyi térkő mellett. A teljes terület 40 százalékát leburkolnák. Környei megírta az aggályait a polgármesternek és a jegyzőnek is, de nem kapott választ.

Műfű helyett macskamenta Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze Karácsony Gergely főpolgármesterrel 2020-ban együtt üzent hadat a műfűnek. Az Andrássyn közösen tépték fel a Tarlós István főpolgármestersége idején lerakott műfüvet, hogy a helyére természetes növénytakarót telepítsenek. Sokan erős szkepszissel figyelték a kísérletet. Most rákérdeztünk az eredményre: Bardóczi szerint teljes a siker. Májusban a járdára omlott a virágzó macskamenta és a gólyaorr. Holott volt kihívás bőven: a rendszeres kitaposás, a földalatti vasút rezgéséből adódó talajtömörödés, a kutyaürülék és -vizelet mind nagyon megnehezítették a növénytelepítést. Az alacsony kerítésekkel, a talaj alapos, de ugyanakkor a fák gyökerei számára kíméletes előkészítésével és az azonnali fedést biztosító évelőszőnyeg leterítésével azonban sikerült megoldást találni – műfű nélkül is.

A kerületi műfű adok-kapokról az önkormányzatot és a Momentumot is megkérdeztük, de eddig nem kaptunk választ. A kerület honlapján mindenesetre több műfű-telepítésről is hírt adnak. Műfű borítást kapott a Micimackó Óvoda udvarának egy része, hogy ne legyenek sarasak a gyerekek. Az Összefogás Óvodában a nagy fokú használat miatt pusztult ki állandóan a fű, de a felújításkor speciális műfűvel borították, ahogy az új foci- és egy kosárpályát. A Mézeskalács óvodában a túl sok fa miatt nem maradt meg a fű, de lett helyette műzöld. Műfű került a megújult sportpályára a Helikopter lakóparkban és a Szabad Május téren. Utóbbi átadásakor az is elhangzott, hogy ez része annak az önkormányzati programnak, melynek keretében több éve újítják fel a kerületben található köztéri sportpályákat. A polgármester meg is köszönte visszatérő kivitelező partnerüknek a Prémium Pázsit kft.-nek a munkát. Így aligha meglepő, hogy a cég ott van a Tápió térre kiírt tenderre meghívott cégek listáján is.

A Momentum korábban nyilvánosságra hozott egy táblázatot a szerződési árakról. A négyzetméter ár 30-40 ezer forint között szóródott. Az Összefogás óvoda műgyepe – a járulékos feladatokkal együtt - 42 millióért készült el még 2023-ban.

Nem mindenki elégedett. A műfüvet – bár kétségtelenül strapabíróbb a természetes gyepnél – gondozni kell.

Egy helyi általános iskolai tanár megjegyzése szerint az iskolájukban rendszeresen kellett a tapadás miatt granulátummal szórni, a téli időszakban pedig 10 fok alatt nem léphettek rá a gyerekek, mert az tönkreteszi.

Még a műfüves cégek szerint is elengedhetetlen a szálak időnkénti felfrissítése, borzolása és tisztítása.

Az óvodák és köztéri sportpályák műfüvesítése korántsem Rákosmente sajátja, csupán példaként említjük a szomszédos XVI. kerületet, ahol szintén több óvoda kapott ilyen burkolatot, vagy Újpestet, ahol a leköszönő fideszes polgármester megrendelése alapján 2019-ben 19 intézményben összesen 6047 négyzetméterre került műfű. Kőbányán az egyik műfüves csodára csak zokniban léphettek rá a szomszédos iskolában tanuló „hátrányos helyzetű” gyerekek, igaz azóta már nincs így. Bezárták ugyanis az iskolát.