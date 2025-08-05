Donald Trumppal beszélt telefonon Volodimir Zelenszkij a háború befejezéséről

Hatékony beszélgetést folytattam Donald Trump amerikai elnökkel – közölte kedden a Facebook-oldalán Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök azt írta, a több témát érintő telefonbeszélgetés középpontjában a háború befejezése állt, és országa háláját fejezte ki Trumpnak az igazságos és kitartóbéke érdekében tett erőfeszítéseiért, és teljesen egyetértett vele, hogy a gyilkolást abba kell hagyni. Ugyanakkor megjegyezte, hogy már hónapokkal ezelőtt el kellett volna hallgatniuk a fegyvereknek, de Oroszország meghosszabbította a háborút.
A további témák között szerepelt, hogy a jelenlegi harci helyzetben az oroszok fokozták brutális támadásaikat, és az Egyesült Államok elnöke is tisztában van a fővárost, Kijevet és más városokat, a civil közösségeket naponta érő csapásokkal. A két elnök beszéltünk az Oroszország elleni szankciókról, és megállapították, hogy azok hatására tovább zuhannak a gazdasági kilátásaik.
„Közös európai döntésekről beszélgettünk, amelyek segíthetik a védelmünket. Már több mint egymilliárd dollár értékben vannak kötelezettségvállalásaink Hollandiából, Svédországból, Norvégiából és Dániából amerikai fegyverek megvásárlására Ukrajna részére, és a többi NATO-tagállammal is folytatják az együttműködést" – írta Volodimir Zelenszkij, aki közölte, már elkészítették az ukrán-amerikai kétoldalú védelmi megállapodás tervezetét, amely a tervek szerint – fogalmazott – a lehetséges legerősebb lesz számukra.