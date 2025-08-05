megállapodás;fegyverek;telefonbeszélgetés;Donald Trump;drónok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-08-05 17:15:00 CEST

Donald Trumppal beszélt telefonon Volodimir Zelenszkij a háború befejezéséről

Az ukrán elnök szerint sok mindenben egyetértettek, legfőképpen abban, hogy az oroszok folytatják brutális támadásaikat.