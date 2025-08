Robbanóanyagot szállító orosz drónok zuhantak le Litvániában, NATO-segítséget kér a külügyminiszter

légvédelem;Litvánia;orosz drónok;

2025-08-05 19:51:00 CEST

Vélhetően egy Ukrajnában bevetendő eszközök landoltak a balti állam területén.

A litván külügyminisztérium hivatalos megkereséssel fordult a NATO-hoz, amelyben a balti állam légvédelmi képességeinek megerősítését kérte, miután a közelmúltban két katonai drón is megsértette a litván–belarusz határt – idézi a Reuters a vilniusi tárca keddi bejelentését.

Kęstutis Budrys külügyminiszter újságírói kérdésre hangsúlyozta, hogy Litvánia nem egyedül felel a keleti szárny védelméért, mivel a szövetség határainak biztonságáról van szó. Litvánia Oroszországgal és annak szoros partnerével, Belarusszal is közös határon osztozik, emellett tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak.

A Mark Rutte NATO-főtitkárnak címzett levélben a litván külügyminiszter és védelmi miniszter közösen úgy fogalmazott, hogy a katonai szövetségnek egyértelműen jeleznie kell elkötelezettségét a területi integritás védelme iránt, és készen kell állnia minden négyzetcentiméter megóvására.

A NATO válaszában jelezte, hogy kiemelt figyelemmel követik az eseményeket. Hangsúlyozták, hogy az európai szövetséges haderők főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok rendelkezik a szükséges felhatalmazással a megfelelő intézkedések meghozatalához. Egyben kiemelték, hogy a tagállamok egyre több drónfelderítő és drónelhárító eszköz beszerzését és fejlesztését végzik. A legfrissebb határsértési eset július 28-án történt, amikor egy pilóta nélküli repülőeszköz Litvánia légterébe hatolt. A litván védelmi miniszter, Dovile Sakaliene szerint feltételezhetően orosz irányítás alatt állt, eredetileg ukrajnai célpont ellen indították, ám az ukrán légvédelem miatt irányt tévesztett.

A drón végül egy katonai gyakorlótéren csapódott be, mintegy száz kilométerre a belarusz határtól. A litván hadsereg vezérkari főnöke, Dainius Paskevičius tájékoztatása szerint az eszköz két kilogramm robbanóanyagot szállított. Dovile Sakaliene pedig azt közölte, hogy egy Gerbera típusú drónról volt szó – ez az iráni tervezésű Shahed kamikaze drónnak egy fából készült változata, amelyet az orosz fegyveres erők is használnak.

Hasonló eset történt július 10-én is, amikor egy másik Gerbera típusú drón Belarusz felől repült be Litvánia légterébe. Az eset akkor is jelentős riadalmat okozott, bár utólag a hatóságok kizárták a közvetlen fenyegetést. A történtek miatt a hivatalos tájékoztatás szerint ideiglenesen védett helyre kísérték Gintautas Paluckas akkori miniszterelnököt és Saulius Skvernelis házelnököt, amíg a helyzet tisztázódott.