Bánfai Zsolt versei

2025-08-09 08:00:00 CEST

Sosem elég?; Amivé lesz

Sosem elég?

A lángoló hátú koalák sírása fájdalmasabb visszhangot ver,

mint a beszorult, túlhajtott éjszíjtárcsa nyöszörgése,

vinnyogása csapágyas generátoroknak.



Az éhezők bordakosarának ujjnyi csontjai között

úgy süt át a nap, mint egy reménytelenül elrontott film,

hártyavékony vetítővásznon.



Földünk fekete vérét lopják nap mint nap,

gátlástalan üzleteket kötve, kapzsi, soha-nem-elég

vágyak nyomdokán.



Köntösbe bújik a felkent, parolázva issza borát,

motyog, ifjakat kényszerít a vesszőfutásra.

Neonfényben úszik egy isten,

keserű ír a bocsánat.

Amivé lesz

Nemecsek áldozata idejétmúlt, más már a divat,

a grund elesett, mélygarázs a bódék alatt,

fenn üvegpaloták, hidegen csillanó tájolóműszerek.

Vastüdő feszül, a falban pattogás, korrodált szegecsek.

Avar fölé nyúlnak böszme, lankadt fák, kirakatok.

Minden betonba öntött, minden aláépített.



Összeírják a putrikat, ha digitálisan nem lehet, strigulázva

a kisemmizetteket. Szalag mellett ébred minden élő.

Aranyisten, arcod kinyúlik a tükörből, egykor emberi volt:

most kapkod, menekülne, de viszketnek

a muslincák a torokban, ernyedt szárnyak, ijedelem.

Nem évül a bűn, a gyalázatig eleven.