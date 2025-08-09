Ferenczfi János: Profán zsoltár

vers;ima;sorsok;

2025-08-09 08:00:00 CEST

Bocsásd meg Uram, hogy végem,

álmodtam, hittem, reméltem.

Nincs semmi kincsem e Földön,

amim van, szívemben őrzöm.

Ott van, mit gyűjtöttem, Nálad,

nincs bennem emiatt bánat.

Vagyonom nem volt, nem is lesz,

és mikor magadhoz intesz,

azt mondom: ennyi volt: éltem.

Igazabb világot kértem.

Nem is csak kértem, akartam,

Beléd és magamba martam,

küzdöttem, alkudtam, s dalban

ideák himnuszát írtam.

Bocsásd meg Uram, hogy ennyi!

Hogy is kell embernek lenni?

Próbáltad. Bele is haltál,

így bukni szent, profán zsoltár.