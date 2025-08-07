Valódi munka

MVM;influenszer;

2025-08-07 06:00:00 CEST

Összesen 30 milliót kaptak különböző influenszerek az MVM-től, hogy tudományos, energetikai ismeretterjesztő, illetve társadalmi felelősségvállalási témában készítsenek edukációs tartalmakat. – írta meg a 24.hu. Mielőtt nekiugrunk Wossala Rozinának, aki a főzős videóval, Osbáth Norbertnek (Pamkutya) a kalandos útifilmjeivel vagy Szirmai Gergelynek, aki elmés filmkritikáival hódította meg az internetet, érdemes egyet hátralépni, és megnézni: hogyan is keres pénzt egy influenszer?

Az egyik bevételi forrásuk YouTube-reklámokból származik, a többi pedig szponzorált tartalmakból jön össze. Mert a cégek is tudják: ismert arcokként termékeket, szolgáltatásokat, sőt, fontos társadalmi üzeneteket is könnyen el tudnak juttatni több százezer emberhez. Az MVM Future Talks együttműködés keretében ezek az influenszerek fejenként nagyjából 1,5 millió forintot kaptak – nem egy pár perces „reklámvideóért”, nem egy Birkin táskáért, hanem átgondolt, informatív tartalomakért. Pamkutya Norbi például arról forgatott, milyen környezeti és egyéb kihívásokat rejt a mai és jövőbeni személy- és áruszállítás. Szirmai pedig egy egész napot töltött áram nélkül, és megmutatta, mennyire nem triviális ez a modern világban. Tudom, ilyenkor jön a szokásos kommentcunami: „Menjenek el rendes munkát végezni!” De bármennyire is furcsán hangzik, ez is egy szakma. Nem ásó-kapa-gereblye szintű, de kreatív agymunka, pofára esés, újrakezdés, vágás, fényelés, ötletelés – és napi 12 óra gép előtt gubbasztás, miközben mindenki csak ítélkezik a munkájukról. Szóval ahhoz hogy végre tényleg békésebb országban éljünk, el kéne elengedni a minden „szarizmust”. Az MVM körül lehetnek viták (és jogosan), de attól még nem kell az összes kezdeményezést automatikusan a „Sátán PR-fogása” rovatba tenni. Érdemes inkább megnézni a videókat, meghallgatni az alkotókat – és kiderül: ez itt nem a Megafon.