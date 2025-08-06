Novák Katalin fia Suhantz néven rapper lett, Brüsszel is előkerül a dalában

zene;rapper;Novák Katalin;

„Ugyanoda visz az út, ahova a haverom is kirepül. Ki vagyok, hogy azt mondjam, hiba volt?” - hangzik el a dalban.

Novák Katalin kisebbik fia, Tamás rappernek állt, Suhantz művésznéven adott ki dalt - figyelt fel rá a Blikk. A volt köztársasági elnök fia első számának a címe Babakék, amely a YouTube-on már elérhető és hamarosan Spotify-ra is felkerül.

A 2006-os születésű előadó egyelőre a TikTokon kezdte építgetni zenei karrierjét, első dalát is itt promózza. A dalszöveg egyfajta belső útkeresésről szól és számos különböző helyszín megjelenik benne (például Brighton Beach, Brüsszel, Lisszabon), de ami az érdekessége, hogy - bár összességében nem tűnik politikai tartalmú dalnak - azért mégis van pár olyan részlet a szövegben, aminek családja ismeretében egészen elgondolkodtató áthallása van.

A refrén például így hangzik:

„Látom magad ülsz gyere meggyújtom és elszállok a füsttel, Brüsszelben ébredek fel egyedül, mert ugyanoda visz az út, ahova a haverom is kirepül. Ki vagyok, hogy azt mondjam, hiba volt? Kirakom az iratokat fel a polcra, de te látod a fiadon, hogy mi a gondja. Kicsit primadonna, kicsit italozna.”

Az első versében pedig ez szerepel:

„Anya, jó minden, csak maradok kint még egy kicsit, mert valahogy jó itt. Beleszólna a telefonba, hogy gyere gyorsan, gyere haza gyorsan! Már öt éve kellett volna eljönnöd el neked onnan, de te ott vagy még mindig – és ez már fix, nem biznisz, de benned nem lehet bízni.”

A Blikk felidézi, hogy Tamás édesapja már korábban nyilatkozott arról, hogy fia a sport mellett a zenében is tehetséges, gitározik és dalszövegeket ír.

A dal alább meghallgatható: