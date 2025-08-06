Felborult egy segélyszállító jármű a Gázai övezetben, 20-an meghaltak

Izrael;Hamász;Gázai övezet;segélyszállítmányok;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-08-06 14:53:00 CEST

Emellett több tucatnyian megsérültek.

A Hamász által irányított polgári védelmi ügynökség szerdán közölte, hogy 20 ember vesztette életét a Gázai övezet középső részén fekvő Nuszeirat menekülttábor közelében, miután felborult egy segélyszállító teherautó – írja a The Guardian. A BBC cikke szerint továbbá több tucatnyian megsérültek.

Az ügynökség szóvivője szerint eközben több száz civil várt segélyosztásra. A Hamász terrorszervezet azzal vádolja Izraelt, hogy a segélyszállítókat arra kényszeríti, hogy veszélyes útvonalakon haladjanak az elosztó pontokhoz, aminek eredményeképpen a kétségbeesett emberek megrohamozzák a járműveket.

A helyi sofőrök szerint az éhező palesztinok felmásznak a mozgó teherautókra, és leszedik róla a segélyszállítmányt. De a jelentések szerint az sem ritka, hogy néhány járművet fegyveresek csoportok eltérítik, majd a segélyeket Gázában magasabb áron értékesítik.