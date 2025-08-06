Otthonteremtés

Gulyás Gergely;

2025-08-06 15:09:00 CEST

Széles körű szakmai munka előzte meg a fix 3 százalékos kedvezményes hitelprogramot – mondta el a Kormányinfón a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Panyi Miklós emlékeztetett, hogy a programmal kapcsolatos kormányrendelet múlt hét csütörtök este jelent meg, a kapcsolódó családtámogatási és otthonteremtési rendelet, valamint több más rendelet jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll; végleges változatuk várhatóan két héten belül megjelenik a Magyar Közlönyben. A program előkészítése széles körű szakmai egyeztetés mellett zajlott, amelyben ingatlanfejlesztők, pénzpiaci és ingatlanszakértők, valamint kormányzati szereplők is részt vettek. A szeptember elsején induló program ennek az együttműködésnek az eredményeként jött létre – ismertette Panyi Miklós.