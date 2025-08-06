Ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv jön az EU-USA vámmegállapodás miatt

kormányinfó;

2025-08-06 15:07:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter elkezdett konzultálni azokkal a cégekkel, amelyeket az USA-EU vámmegállapodás érint – kezdte Gulyás Gergely. Mérsékelni akarják a károkat Szijjártó Péter tíz nagy cég vezetőjével konzultált, ezek a szereplők arról számoltak be, hogy a gazdasági károk szempontjából hasonló a helyzetértékelésük az Orbán-kormányéhoz. Magyarország területén iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet fogadnak el, amelyről az Orbán-kormány két héten belül dönt.

Az Orbán-kormány továbbra is elítéli az EU-USA vámmegállapodást, beleértve a befektetésekre és energiahordozók vásárlásáról szóló ígéretet is.