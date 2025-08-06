Érdemi segítséget jelent az Otthon Start

kormányinfó;

2025-08-06 15:13:00 CEST

Panyi Miklós a program már ismert elemeit is hosszan sorolta, jelezve, hogy a havi törlesztőrészlet jóval alacsonyabb, mint a piaci hitelek esetén. A 3 százalékos fix kamatozású hitel mellett 20 millió forintos kölcsön esetén havi 60 ezer, 30 millió forint esetén 90 ezer, míg 50 millió forintos hitelnél akár havi 150 ezer forintos megtakarítás is elérhető. Bruttó 600 ezer forintos havi jövedelemmel jelenleg 26 millió forintos hitel igényelhető, míg a fix 3 százalékos konstrukció keretében ez akár 42 millió forintra is emelkedhet. Ez lehetővé teszi, hogy az ingatlanvásárlás során nagyobb lakásokban is lehessen gondolkodni, ami legalább egy plusz szobával bővíti az elérhető lehetőségeket – magyarázta az államtitkár.