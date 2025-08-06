kormányinfó;

Panyi Miklós elmondta, hogy az Orbán-kormány múlt hét szombaton elindította a programmal kapcsolatos hivatalos tájékoztató weboldalt, ahol a program részletei érhetők el, az oldal tartalma pedig folyamatosan frissül. A honlapra hírlevél funkció bevezetése is tervben van, valamint egy applikáció fejlesztése is zajlik; ezek szeptember elsején indulnak. A cél az, hogy ezekkel az eszközökkel és információs csatornákkal támogatható legyen az érdeklődők eligazodása, és az első lakásvásárlók naprakész tájékoztatást kaphassanak – ismertette.

Egyben bejelentette, hogy a Miniszterelnökségen belül létrejön az Otthon Start Programiroda, amely a fix 3 százalékos hitelhez kapcsolódó kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel való koordinációt látja el a program sikeres megvalósítása érdekében. Közlése szerint a programiroda feladatai közé tartozik a lakásépítések ösztönzése, valamint a beérkező szakmai és lakossági észrevételek kezelése is.

Az új lakásépítések mielőbbi és ütemes megindítása érdekében azok a fejlesztések, amelyek legalább 250 lakás építésére irányulnak, és az elkészülő lakások legalább 70 százaléka megfelel a program ingatlanár-korlátainak, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősíthetők. Az ilyen jellegű lakásfejlesztéseket az Otthon Start Programiroda vizsgálja meg az Építési és Közlekedési Minisztérium közreműködésével, majd ezután születik döntés arról, hogy az adott projekt bekerülhet-e a gyorsított engedélyezési eljárás hatálya alá – mondta Panyi Miklós.