Azt várják, hogy öt éven belül 50 ezer új lakás, valamint több ezer családi ház épül meg

kormányinfó;

2025-08-06 15:21:00 CEST

Panyi Miklós szerint 20–25 ezres nagyságrendű lakásfejlesztés indulhat el, amelyek a program nélkül nem valósulnának meg. Ez várhatóan számottevően bővíti majd az elérhető ingatlanok kínálatát Budapesten és a vidéki nagyvárosokban egyaránt. A folyamat felügyeletét és támogatását az Otthon Start Programiroda látja el – ismertette.

Az államtitkár szerint az előrejelzések alapján öt éven belül 50 ezer új lakás, valamint több ezer családi ház épülhet meg – olyan fejlesztések, amelyek a program nélkül nem valósulnának meg. Ez összesen mintegy 4500–5000 milliárd forintnyi beruházási értéket mozdíthat meg az országban. A bővülés több tízezer új építőipari munkahelyet hozhat létre, és megnövekedett költségvetési bevételeket eredményezhet, amelyekből a program finanszírozása is biztosított.

Minden olyan ingatlanfejlesztést, ami legalább 250 lakást épít (amelyek legalább 70 százaléka megfelel a hitel feltételeinek), kiemelt nemzetgazdasági beruházásnak nyilváníthatnak majd

Kitért arra is, hogy a program lehetőséget teremt azok számára, akik eddig albérletben éltek, vagy a szülői házat nem tudták elhagyni, hogy saját otthonhoz jussanak. „A program tehát szeptember elsejével indul, és csak biztatni tudjuk a fiatalokat, hogy tervezzenek, számoljanak, figyeljék a híreket, és éljenek a fix 3 százalékos hitelprogram nyújtotta lehetőségekkel” – fogalmazott Panyi Miklós.



