Budapesten van még hely ingatlanfejlesztésre

2025-08-06 15:39:00 CEST

Panyi Miklós ugyancsak az Economx kérdésére elmondta, hogy a főszabály szerint azok az ingatlanfejlesztések kaphatnak gyorsított engedélyezési eljárást, amelyek legalább 250 lakás létrehozását célozzák, és ezeknek a lakásoknak legalább 70 százaléka belefér a program árkorlátai közé. Az ingatlanfejlesztők jellemzően olyan építési telkeket keresnek, vagy már rendelkeznek ilyenekkel, amelyeknél korábban nem indultak el a beruházások, mert nem láttak mögöttük elegendő keresletet. Ezeken a területeken most lehetőség nyílik beruházások indítására, különösen jó infrastrukturális ellátottságú, kedvező lokációk esetében – ismertette.

Az államtitkár jelezte, Budapesten több olyan kerület is van, amelyek nem tartoznak a legdrágább, belvárosi övezetekhez, viszont jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek, és ahol még elérhetők fejlesztésre alkalmas területek. Szerinte kifejezetten keresettek a barnamezős fejlesztési helyszínek is, ahol az ingatlanárak lehetővé teszik megfizethető lakások építését.

A megyei jogú városok esetében is számos olyan nagyvárosban van jelen kereslet új építésű ingatlanok iránt, ahol az ingatlanfejlesztők részéről már most is tapasztalható érdeklődés, és várhatóan intenzív telekkeresés is elindul. A programiroda fő feladata ezeknek a fejlesztési folyamatoknak a támogatása, segítése és gyorsítása lesz.

Panyi Miklós kijelentette, a megyei jogú városok önkormányzatai számára is érdek, hogy ilyen beruházások elinduljanak, mivel ezek lehetőséget teremtenek a fiatalok számára az első otthon megszerzésére. Emiatt az önkormányzatokkal is egyeztetések zajlanak a program mielőbbi és hatékony végrehajtása érdekében – magyarázta.