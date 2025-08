Gulyás Gergely;

2025-08-06 16:33:00 CEST

A Pesti Srácok az amerikai–uniós vámmegegyezésről kérdezett. Gulyás Gergely elmondta, a néhány héttel ezelőtt bejelentett európai–amerikai vámmegállapodásra adott vállalati reakciók pontos iránya egyelőre nem látható, így biztos előrejelzést senki nem tud megfogalmazni. Ugyanakkor jelenleg kedvező fejleménynek tűnik, hogy a piaci szereplők gondolkodása alapján elsősorban a Németországon belüli telephelyek lehetnek veszélyben, nem pedig a Németországon kívüliek. Az érintett vállalatok elsősorban azokat a gyártóbázisokat próbálják áthelyezni, ahol a termelési költségek magasak. Az amerikai vámrendszer sajátosságaira utalva a miniszter azt mondta, az Egyesült Államokban nem a gyártót, hanem a gyártás helyét vámolják, így például ha a BMW helyben hoz létre üzemet, kedvezőbb szabályozás mellett gyárthat és értékesíthet autókat. Ebből következően az áthelyezésre kerülő kapacitások esetében jóval nagyobb veszélyt jelentenek a nyugat-európai gyárak, mint a közép-európai beruházások, ami jelenlegi megítélés szerint kedvező fejleménynek tekinthető.

Azzal kapcsolatban, hogy a Pfizer-ügyben nem jelentett be fellebbezést az Európai Bizottság, azt mondta, az Európai Bíróság májusi ítélete egyértelműen rögzíti, hogy a bizottság és a bizottság elnöke alapvető átláthatósági szabályokat nem tartott be akkor, amikor dollármilliárdos ügyletekről tárgyalt, ráadásul összeurópai ügyekben. Ez egy súlyos megállapítás – olyan súlyos megállapítás, amiből politikai felelősség levonása is következne, ám Európában nem ilyen időket élünk – fejtette ki. A miniszter szerint bizonyos országokon a legnagyobb transzparencia mellett is számon lehet kérni a transzparencia hiányát, a bizottság elnökét pedig még az unió bírósága is elítélheti több milliárdos ügyekben a transzparencia hiánya miatt, és annak sincsen következménye. A Pfizer-ügy jogilag bírósági eljárással zárult le, természetesen vizsgálóbizottságot létre lehetne hozni, meg lehetne hallgatni az elnök asszonyt, de látszik, hogy az EU el akarja tusolni ezt az ügyet, és a bírósági döntés sem elegendő ahhoz, hogy ott egy valós vizsgálat legyen – mondta Gulyás Gergely.