Lesznek intézkedések, amelyekkel csökkenteni lehet az EU-USA vámmegállapodás okozta károkat

Gulyás Gergely;

2025-08-06 16:47:00 CEST

Az Economx az EU-USA vámháború hatásairól és a magyar gazdaságra gyakorolt veszteségeiről kérdezett. Gulyás Gergely jelezte, hogy két héten belül elkészül a stratégia, és jelenleg is folynak azok a számítások, amelyek azt vizsgálják, mit jelenthet mindez a magyar gazdaság számára. – Hál’ Istennek egyelőre úgy látjuk, hogy tudunk olyan intézkedéseket hozni, amelyek csökkentik ezt a kárt, de amikor két héten belül meglesz a stratégia, akkor minden számot pontosan ismertetni fogunk – fogalmazott. Hozzátette: több intézkedés és javaslat van napirenden, de egyelőre nincs döntés; ha megszületik, ismertetni fogják.

A tárcavezető szerint Magyarországon a jövő évben a matematika alapvető szabályai szerint növekedés várható. Még abban az esetben is, ha a gyárak a jelenlegi szinten teljesítenek, bővülésre lehet számítani, mivel jelentős új kapacitások kezdik meg működésüket az idei év végén, illetve a következő év elején. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió kereskedelempolitikája évről évre egyre lehetetlenebb helyzetbe hozta az autóipart – nemcsak a háború kitörése óta, hanem már azt megelőzően is. A problémák nem kizárólag az Egyesült Államokkal fennálló vámakadályokra vezethetők vissza, hanem a Kínával szembeni politikára is, miközben az európai érdekek inkább a gazdasági nyitás és a kereskedelmi együttműködés irányába mutatnának. Ehelyett bezárkózás történt, amit Kína ellenválaszlépésekkel, szankciókkal torolt meg – különösen az európai autók esetében.

Az Európai Bizottság versenyképességet romboló döntései egyre nehezebben tarthatók – ismertette Gulyás Gergely. Megjegyezte, hogy korábban Európa négyszer magasabb vámot vetett ki az Egyesült Államokra, mint fordítva, és még ezekben az esetekben sem sikerült eredményesen védekezni. Úgy értékelt: ahol védekezni kellett volna, ott erre nem került sor, ahol pedig együttműködésre lett volna szükség a világgazdaság nagy szereplőivel – mint például Kínával –, ott inkább a bezárkózást választották, és büntetővámokat vezettek be. Véleménye szerint Európa ennek következményeit most szenvedi meg. A miniszter hangsúlyozta: a magyar növekedésnek is lényegesen kedvezőbbnek kellene lennie, ha ezek a hatások nem lennének jelen. Példaként említette, hogy a második világháború óta nem fordult elő olyan, hogy Ausztria két egymást követő évben recesszióba kerüljön.