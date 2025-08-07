Néhány iskolaigazgató szeretné nagy csendben elküldeni a teljesítményértékelésen lepontozott tanárt, kár, hogy ez jogellenes

oktatás;Magyarország;Pedagógusok Szakszervezete;iskolaigazgató;teljesítményértékelési rendszer;

2025-08-07 05:55:00 CEST

Jogellenes, hogy az igazgatók a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyuk megszüntetését javasolják egyes pedagógusoknak a teljesítményértékelés eredményeire hivatkozva, a jogszabályok ugyanis ezt nem teszik lehetővé.

Az elmúlt napokban több tanár is azzal kereste meg a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) jogsegélyszolgálatát, hogy az iskolaigazgatók arra szeretnék rávenni őket, közös megegyezéssel mondjanak le jogviszonyukról, miután a 2025-ös teljesítményértékelésen nem érték el az intézményvezetők által elvárt szintet – erről Totyik Tamás, a PSZ elnöke számolt be a Népszavának.

- Eddig legalább négy ilyen esetről hallottunk különböző állami iskolákból. Ismereteink szerint központi utasítás nem történt, ez néhány iskolaigazgató magánakciója. Az egyik esetben a tankerületi központ már közbe is lépett - mondta a PSZ elnöke.

Totyik Tamás szerint miután az iskolaigazgatók maguk pontozták a pedagógusokat,

néhány esetben sajátos szempontok is előkerülhettek, például a jelenlegi oktatási rendszer ellen sokat lázadozó kollégákat lepontozták. Tudnak olyan esetről is, amikor egy pedagógus műtét miatt hosszabb ideig volt táppénzen, és ez nem tetszett az iskolaigazgatónak.

A pedagógusok új rendszerű teljesítményértékelésére idén került sor először, az értékelés során 100 pontot lehetett szerezni: kiemelkedő teljesítményűek, akik 80 pontot vagy afeletti eredményt érnek el, átlagos teljesítményűek, akik 50-79 pont között teljesítenek. Akik 50 pont alatti eredményt értek el, őket a fejlesztendő teljesítményű csoportba kell sorolni. A kiemelkedően teljesítőknek szeptembertől garantáltan emelkedik a bérük. Megírtuk: beszámolók szerint gyakran előfordult, hogy egy tantestületen belül gyanúsan sokan kaptak a 100-ból 78-79 pontot, vagyis éppen hogy lemaradtak a pluszpénzről.

Azoknak, akik a fejlesztendő teljesítményűek közé kerülnek, valamilyen fejlesztő képzésben kell részt venniük. Ezt erősítette meg lapunknak a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ (KK) is. - A teljesítményértékelés eredménye alapján nincs lehetőség a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetésére. A TÉR-rendelet 7. paragrafusa szerint legfeljebb arra van lehetőség, hogy a fejlesztendő teljesítmény szintet nyújtó értékelt személy esetében az értékelő vezető rögzítse a teljesítményértékelési elektronikus rendszerben a fejlesztendő terület megnevezését, valamint az értékelt személlyel közösen meghatározza a fejlesztési eszközt - írták.

Megkeresésünkre a köznevelésért felelős Belügyminisztérium is leszögezte: a teljesítményértékelés eredménye alapján nincs lehetőség a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetésére. Azzal kapcsolatban, milyen eredményekkel zárultak az idei pedagógus értékelések, a KK azt írta, ebben a kérdésben nem illetékesek, a minisztérium pedig azt állította, továbbra sem rendelkeznek statisztikai adatokkal.