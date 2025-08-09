Digitális szemét

kampány;Orbán Viktor;

2025-08-09 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Még jól emlékszem 2002-re; az akkori választásokra. Még két fordulós volt a rendszer, és az előzetes felmérések biztos Fidesz-győzelmet ígértek, azaz a párt megőrzi kormányzó pozícióját. Ám szavazók másként döntöttek, nagyrészt a székház-ügy felemésztette a Fidesz hitelét, és hitelességét, és, iagz: mindenki számára váratlanul az ellenzék nyert (MSZP, SZDSZ) . A vesztes nem adta fel a reményt, és a két választási forduló között elképesztő kampányba kezdett (kis híján meg is fordította az állást). Orbán akkor is mozgósított. A Fidesz szabadcsapati beindultak, én minden levelesládát teleszórtak az ellenfél ellenséggé stilizálásával. Gyalázkodó brosúrák tucatjait gyártották le, mindenről és mindeniről készítettek hamis állításokat. Aki emlékszik még arra a két hétre, pontosan tudja, hogy semmi túlzás nincs abban, amit állítok.

Valami hasonlóra készülnek most. Azzal az el nem hanyagolható különbséggel, hogy most – amúgy: most is – ők vannak kormányon, és korlátlan mennyiségű pénz áll a rendelkezésükre. (És hogy ebben még csak hiba se legyen: gyorsan eltörölték a kampányköltések felső határát.) 2002-ben az országgyűlési választások idején még nem léteztek a polgári körök de az akciókat végrehajtók mintegy előhírnökei voltak ezeknek a formációknak. És nem sokkal később, májusban Orbán Viktor már meg is hirdette a polgári körök létrehozását, kialakítását. „ne menjenek haza, hanem szerveződjenek polgári körökbe” – mondta Orbán május 7-én a Kossuth téren. Ekkor hangzott el az azóta elhíresült mondat is a Fidesz elnökétől: a haza nem lehet ellenzékben.

Most felesleges lenne egy ilyen kijelentés, hiszen Orbán azzal elismerné: vesztésre áll. Márpedig ilyen elismerést a miniszterelnöktől ne várjunk; csak a győzelem, méghozzá a fölényes győzelem ígérete hagyj el a száját. (Maximum az utódlásáról hajlandó anekdotázni, de azt is a messze jövőbe helyezi.) Mégis: érzi ő, hogy nem kényelmes a pozíciója, ezért is nyúl vissza több mint húsz évvel, és hozza létre a modernizált polgári köröket. Rájött ugyanis, hogy attól, hogy ő megmaradt a lehallgathatatlan, nyomógombos mobiltelefonnál, a világ még haladt előre, és a társadalom döntő többsége ennél messzebb ment, okostelefont használ. Sőt az emberek jelentős hányada sok-funkcióját képes üzemeltetni, szemben mondjuk a miniszterelnök helyettessel: Semjén Zsolt maximum sms írására képes, saját bevallása szerint. De ennek most nincs jelentősége, sokkal inkább annak van: mire készül Orbán Viktor. Nagy eséllyel 2002 ismétlésre, fejlettebb módszerekkel. Vagyis a tartalom ugyanaz lesz, mint huszonhárom évvel ezelőtt, csak a szemetet immár digitalizált formában juttatják el a választókhoz. Illetve: nem hinné, hogy a kormányfő lemondana a „hagyományos” módszerről, azaz nagy eséllyel a most létrejövő polgári körök egyszerre lesznek a digitalizált világ képviselői, és lesznek az utca, a postaládák emberei. Azaz: Orbán csak részben képes megújulni, minden olyan eszközt és témát - rezsicsökkentés, migráció, háború – be fog vetni, ami eddig eredményes volt. Mert a haza nem lehet meg Orbán vezetése nélkül.